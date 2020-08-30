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山西襄汾饭店坍塌续：参与救治的医务人员达千人

2020年08月30日08:44 来源：中国新闻网

　　30日凌晨，记者从山西省临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村“8.29”事故救援领导组获悉，目前参与救治的医务人员达千人。

　　8月29日上午9点40分左右，临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店发生部分坍塌，致多人被埋。截至18时52分，已救出45人。其中，17人遇难，7人重伤，21人轻伤。目前，28名伤者中，2名轻伤者在医院治疗后回家，其余26名伤者在医院接受治疗。

　　山西省卫生健康委员会党组成员、副主任张波带领山西省2个专家组一行10人分别前往襄汾县人民医院、襄汾县中医医院、临汾市人民医院和临汾市中心医院4个医院，对获救伤员进行了全面会诊，进一步完善了救治方案。

　　同时，国家卫健委也已派出了4人专家组，指导救治工作。

　　事故现场有18辆救护车，其中襄汾县15辆，临汾市急救中心调市中心医院救护车3辆，以及13名医疗专家和襄汾县130余名医护人员现场救治。(任丽娜)

(责编：杨迪、许晓华)


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