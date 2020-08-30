从分析剩菜中找改进供餐的办法（行与思）

近日，与几位中小学老师聊校园的食物浪费，有老师说：“大部分孩子吃不完套餐，孩子们剩的饭菜经常能装一小桶。”还有老师说，尽管学校每天广播宣传，但浪费现象依然屡禁不止。

勤俭节约、爱惜粮食的宣传教育早已走进中小学校园，可为何浪费现象不止，或许，可从食堂剩饭菜中找到部分答案。

剩饭菜里，有对可口食物的期待。两位不同学校老师的讲述形成鲜明对比：一位老师说，食堂有面食、小炒、西点、小吃，花样多又好吃，很受学生们欢迎；另一位老师则说，连自己都觉得食堂饭菜“配辣酱才吃得下”，更不用说学生们了。

美味不必山珍海味，家常便饭也能可口。2014年，教育部关于在各级各类学校厉行节约反对食品浪费的实施意见中就提出，认真地对剩余饭菜做分析研究，及时调整菜品，提高菜品口味。这些年，很多学校积极改进，如大块蔬菜常被倒掉，食堂师傅就主动改切小丁炒饭，菜品更受欢迎。

剩饭菜里，有改进供餐方式的需求。调查显示，对比盒饭、自助餐、组合套餐三种常见校园餐饮提供方式，盒饭浪费最为严重，约占供应量的1/3，而自助型餐饮浪费量最低。这就启发我们，盒饭虽易于搭配、便于分发，但如何满足个性化需求还需探索和实践。比如，调整分量，精准供餐；多几种菜品组合，多一些套餐选项；主食也可分大中小份或自助取用。站在学生的立场上做一些改进，浪费就会减少。

剩饭菜里，还有对“食育”的呼唤。有老师观察，肉类菜品往往受到学生欢迎，青菜豆腐等则乏人问津。调查也显示，中小学生浪费的食物以主食和蔬菜为主，分别占总量的45%和30%。如何引导学生不挑食、不偏食，建立科学饮食习惯，还需久久为功。

“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰”。通过食育，通过食堂服务的改善与提升，有助于进一步引导学生懂得爱惜粮食、知晓时令变迁、体谅劳作辛苦、解读健康密码，显然，学校能做的还有很多、学生能做的也还有很多。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 05 版）