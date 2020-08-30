多措并举推行适度点餐（浪费可耻 节约为荣）

本报广州8月29日电 （记者姜晓丹）“以前食堂是自助取餐，吃得多，浪费也多。现在食堂推行分餐制，量刚好，也减少了浪费。”广州市黄埔区政府机关职工小范取餐后，感受到食堂近日发生的明显变化。该机关食堂负责管理清运厨余垃圾的秦艮有说，推行分餐制后，食堂每日产生的厨余垃圾明显减少，“以前一天要处理四五桶餐厨垃圾，现在每天两桶左右。”

广州市黄埔区在党政机关以及餐饮企业、学校、医院、工厂等大力推行适度点餐取餐，深入开展“光盘行动”。黄埔区专门印制“讲文明树新风”“文明餐桌 公勺公筷”公益海报、台卡、贴纸等宣传品两万余份，发放到全区各类餐饮食品经营单位，并将“反对浪费”“不剩菜、不剩饭”等纳入食品安全日常监督检查。

在广州中味餐饮服务有限公司的配送物流中心，几名员工正对每个企业食堂用餐量做系统登记。该公司为区内数十家企事业单位提供餐饮配送、食品原材料配送、厨房后勤管理等餐饮专业服务。“我们近期建立完善了餐饮配送物流中心，根据就餐者实际情况，科学、统一安排每餐每人所需食材的分量，坚决制止餐饮浪费。”公司执行董事李新喜介绍。

黄埔区萝岗街一家菜馆的钟老板近日制作了一份新菜单，虽然菜品没有变化，但每道菜下方都标明了食材用料以及分量，并且在套餐上注明建议用餐的人数，引导顾客适度合理点餐。“我们在顾客点餐时都会根据人数推荐适合的菜品和分量，并且餐后主动向顾客提供打包服务。”钟老板说，菜馆正考虑推出适合单人用餐的“小份菜”“双拼菜”。“经常有白领一个人过来吃饭，点一个菜觉得单调，点多了又吃不完。分量变小，顾客在品尝多种美味的同时又能减少浪费。”

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 04 版）