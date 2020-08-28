专家谈战“疫”启示：加强公共卫生体系建设 促医防结合

8月25日，为深入推进实施健康中国战略，加强和完善公立医院管理，引导公立医院进一步落实功能定位，提高医疗水平和医疗质量。在国家卫生健康委医政医管局的指导下，由人民网·人民健康、北京市医院管理中心主办的“公立医院高质量发展研讨会暨2020年公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会”在京举行。

在圆桌分享环节，以“疫情常态化下的公卫建设”为主题，来自不同医院的医学专家们展开了精彩的交流与分享。

疫情大考 公立医院突显责任担当

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情，成为我国公共卫生体系的一次“大考”。

共克时艰，破浪前行。“心中有老百姓，以病人为中心，人民至上，生命至上。”首都医科大学附属北京佑安医院党委副书记、院长金荣华激动表示，当任何一个灾难来临时，没有人能置身其外，只有戮力同心、患难与共，才能度过难关。在强大的国力支撑、政策支撑、技术和能力支撑下，中国医护勇士以生命赴使命，用行动诠释了医者仁心的崇高精神。

“只有在国家强大政策和保障下才能做到迅速反应。”南昌大学第二附属医院党委委员、副院长祝新根说，本次疫情防控充分体现了社会主义制度优越性，集聚全社会医疗力量，动员各个环节加强分工和配合，用最快时间和最高效率来进行疫情防控和治疗。加强科学预测与防控，从而更加有效地对疫情的未来发展以及防控未雨绸缪，做到应急保障措施得力，达到事半功倍的效果。

祝新根表示，公立医院作为我国医疗服务体系的主体，决定了在疫情中必然要担当主力军角色。而公立医院也不负众望、不辱使命，在疫情当中闻令而动、精锐尽出，本着生命至上的原则，人财物全力提供支持。”

医防结合 按下发展“快进”键

南京医科大学附属逸夫医院院长鲁翔认为，公立医院高质量发展，加大技术、人力资源的投入，有助于保证整个社会健康、良好运行。公立医院高质量的核心是与全社会、全体系的完善协调一致的。因此，疫情考验下，公立医院应不断管理思路和发展思路，将过去和此次疫情期间积累的经验，运用到医院管理当中。

南方医科大学顺德医院院长沈洁表示，从这次疫情看，医院公共卫生能力建设非常重要。后疫情时代，医疗生态时刻在转变，要看到未来的发展，正确判断发展环境。要心中有数，保持定力，站稳脚跟，“不畏浮云遮望眼”，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，努力把自己的事情做好。关键是要坚持预防为主的卫生与健康工作方针，加强公共卫生队伍建设和基层防控能力建设，推动医防结合，医未病，真正把问题解决在前面。

内蒙古医科大学附属医院党委委员、副院长赵建民认为，新冠疫情对医院管理是新考验，医院可以借助互联网发展智慧医疗，借由现代手段，在线上利用文字、图片、语音等交流方式与专科医生、药师、护士或医技人员进行沟通互动等，也可以通过实时音视频通话、虚拟电话咨询交流，降低看病成本。同时，减少患者往返医院，实现“看病不出门”，减少患者与医生人员的密切接触。

摆正心态 常态化防疫不松懈

武汉市金银潭医院副院长黄朝林表示，这次疫情波及全国，湖北省尤其是武汉市的医疗机构在医疗防控、公共医疗资源与配套、后勤保障系统等方面面临空前压力。从本次疫情防控经验看，现阶段在疫情常态化形势下，公立医院要发挥集中物资储备、协调，集中供氧安装，应急人员调配等多方面的总体协调，建立医疗物资的生产线协调机制，保障物资的有效供应，真正发挥应急保障作用。

疫情给人们带来的不仅是身体伤害，更多是心理伤害。疫情过后部分人群出现抑郁、焦虑等症状，也暴露出疫情后医学所面临的一些难题。对此，中国医师协会麻醉学医师分会第三任会长、武汉协和医院麻醉与危重症病学研究所所长姚尚龙给出四条经验：第一，要树立信心，信心比黄金重要；第二，必须要增强抵抗力，提高身体素质；第三，有病早治疗，在医生指导下，把轻病消灭在萌芽状态；第四，保持良好心态，充足营养和睡眠。