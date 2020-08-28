专家：强化管理注重细节 不断提升医疗质量和服务水平

8月25日，为深入推进实施健康中国战略，加强和完善公立医院管理，引导公立医院进一步落实功能定位，提高医疗水平和医疗质量。在国家卫生健康委医政医管局的指导下，由人民网·人民健康、北京市医院管理中心主办的“公立医院高质量发展研讨会暨2020年公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会”在京举行。

在圆桌分享环节，以“提升医疗质量，强化管理水平”为主题，专家们展开了精彩的交流与分享。

强化管理 提高医疗质量

福建医科大学附属协和医院院长陈元仲表示，医院高质量发展是一项系统工程，医疗质量同医务部、护理部、药学部、医技部，乃至后勤相关部，都息息相关。提高医院诊疗水平需要改善医疗环境，加强内涵建设，制定质量标准，部署战略规划，进一步挖掘医院的管理效益。

如何向管理要效益，实现医院高质量发展？上海市东方医院副院长李钦传认为，医院可以通过医院等级评审，制定比较完备的医疗质量管理体系，结合国家的医疗质量管理办法和核心医疗指标，注重发展学科建设，提高医疗能力和医疗水平，培育出一批敬业、敬畏生命的医护人员和高素质管理团队。

上海交通大学医学院附属仁济医院副院长张继东则表示，医院管理不仅要关注医疗领域，同时还要注重教学、行政、科研、后勤管理，将医疗质量体现出来。将患者满意度作为工作的出发点和落脚点，持续改进医疗服务质量，深入抓好教学、行政、科研、后勤管理等部门建设，不断提高医疗为民服务水平，切实提高群众满意度。

北京积水潭医院常务副院长蒋协远认为，现代医院管理制度是医院“立柱架梁”的关键制度安排，健全医院管理制度有利于推进公立医院改革，提高医护人员工作积极性。推进现代化医院管理制度落实，完善医院章程制定，完善医院决策机制，加强基础制度的修改和完善，实现过去靠个人经验管理向靠制度管理转变，推动医院管理更加科学化、规范化、精准化。强化全流程健康管理水平，增强科技支撑，促进检测评价和研发创新，推动相关科研成果转化和适宜技术应用。同时需将健康管理作为重点学科建设，重视医护人才培养与团队建设，增强医院的软硬实力，凝聚多学科人才协作研究队伍，致力于提升学科引领医、学、研、产的运行模式。

“上海同济大学附属同济医院提升医疗治疗水平主要聚焦在三点。”上海同济大学附属同济医院副院长梁爱斌分享到，一是转变为注重医院内涵建设，提高医疗质量；二是从原来的管理模式转变为以集约化、高效管理模式来提高运行效率；三是从原来的硬件投入造大楼、买设备，转变为把资源配备倾向于提高广大医务人员待遇、增加人才培养等等，以此来提高广大医务人员的积极性，提升服务能力。

注重细节 提升服务水平

首都医科大学附属北京同仁医院副院长黄志刚分享了该院解决病人救治，做好日间服务的案例。他介绍，从一个病人到门诊看病，到术前的预约、准备，包括预约手术日子、术前宣教，以及手术，术后随诊等，要把控好每一个时间节点，在流程上下功夫，注重服务细节；同时，搭建好病房平台及手术平台，不同情况分类管理。通过大平台，病患可以自由选择手术时间，提升病患就医服务满意度；另外，注重质量控制，从手术本身出发提高效率，设立应急机制，保证留有绿色通道以备突发情况出现。”

郑州大学附属郑州中心医院院长连鸿凯介绍，该院在提升诊疗水平和治疗能力方面，围绕疑难重症的导向做工作。在试验医学、远程会诊、精准医学、基因医学领域，通过和偏基础院士合作，实现最大程度对疑难疾病明确诊断。在极危重症方面，达到一体化救治体系，把医疗资源最快时间集中到病情所需。对于新发疾病、门诊疾病，通过对日间手术、日间治疗、日间化疗领域的学习，不断实践，精益求精。

“医疗质量直接体现在医生、护士、护工的治疗水平和服务态度，反映的是医院整体的实力。”首都医科大学附属北京友谊医院党委副书记、院长张澍田说，要进一步教育和引导广大医务人员牢固树立提高医疗技术水平和服务病人的意识，在规范诊疗、优化流程、改善服务等方面采取更加有力的措施，以服务树形象、以服务促发展，不断提升医疗质量和服务水平，更好地为人民群众健康服务。