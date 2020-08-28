辽宁133家三级医院全部开通预约诊疗服务

8月27日，记者从省卫生健康委员会获悉，全省133家三级医院全部开通网络、电话、微信等多种形式的预约诊疗服务，日常预约号源投放率稳定在75%以上，疫情期间预约号源投放率达到100%。

为进一步加强全省医疗服务管理，提升医疗服务质量，改善人民群众看病就医感受，2018年，辽宁省印发了《进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）》，要求医疗机构建立预约诊疗制度，到2020年实现全省三级医院非急诊预约诊疗全覆盖。

辽宁省始终深入推进预约诊疗服务，如今全省三级以上综合医院全部开展和严格实施分时段预约诊疗。另外，为了进一步方便患者，全部三级医院和一半以上的二级医院提供诊间支付和网上支付等便捷移动支付缴费方式；多家三级医院成立“集中式检查预约中心”，提供结果查询和就医信息推送服务，服务流程更加便捷高效。今年以来，全省累计开展日间手术8000余例，有效提高医疗资源利用效率，缩短患者等待住院和手术时间，缓解住院难、手术难。辽宁省患者满意率从2015年的87%提升至2019年的95%，始终在全国名列前茅。