教育部：校园防疫 防懈怠同时也要防过度

围绕2020年秋季学期学校疫情防控和教育教学工作，教育部昨天召开新闻发布会。教育部相关负责人在会上表示，目前30个省份已经确定秋季错时错峰开学时间。鉴于当前教育系统疫情防控形势与特点，校园防控措施要比社会其他群体更“严”，同时校园防疫在防止懈怠的同时也要防过度。

当前教育系统面临的情况是：境外病例输入风险不断加大、国内疫情发生的时间与地点不确定、秋冬季节呼吸道传染病高发、全国近3亿师生将集中大规模流动和聚集，尤其是高校开学涉及超千万师生跨省份或跨地市流动。因此，为守住广大师生生命安全和身体健康的底线，校园防控措施要比社会其他群体更“严”。不过教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰也表示，校园防疫在防懈怠的同时也要防止过度。各地各校坚决不能有丝毫的麻痹和懈怠，同时也不能因为存在风险，就影响到正常的教育教学秩序。教育部将加强大数据分析应用，按照与国家卫健委联合出台的疫情防控技术方案，指导各地和学校及时调整完善防控策略和措施，全面恢复正常教育教学秩序，努力做到安全开学、正常开学、全面开学。

对于“中秋、国庆假期大学生能否离校”的问题，王登峰表示，高校校门的管理在《高等院校秋季学期疫情防控技术方案》中有明确要求，一是要严格做好校门管控，也就是所有进出校门的人都要查验身份、查验体温，而且要做登记；二是要求广大师生非必要不外出，尽量让自己的学习和生活空间固定。这一点对高校师生做出的是同样的要求。中秋、国庆假期与周六周日、课后进出校门的管理是一样的。各校要根据实际情况，根据当前疫情防控的要求来合理地作出安排，不鼓励“一刀切”。

据介绍，全国各地按照分期分批、错时错峰开学的工作部署，目前30个省份已经确定秋季开学时间。各地中小学、幼儿园在8月15日至10月10日左右开学，与往年秋季开学时间大致相同。高校根据新老生、不同年级、不同地域分批次在8月下旬至9月开学。

北京青年报记者从会上获悉，教育部正会同中宣部、国家卫健委、中央广播电视总台，以“普及防疫知识，弘扬抗疫精神”为主题，策划制作2020年全国《开学第一课》节目，将于9月1日晚在央视正式播出。（记者 雷嘉）