教育部:高校开学坚持"三不"原则 开学时间由各地研判确定

人民网北京3月31日电 （王国菁）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，为了做好疫情防控工作，高校开学同中小学开学一样，需坚持“三不”原则，也就是在疫情防控没有得到基本控制之前不开学，学校防控措施不到位不开学，校园安全和师生的公共卫生安全的得不到保障不开学。

王登峰介绍称，各地高校开学由各地区、各省区市和各高校一起根据疫情形势的研判和学生的具体构成来确定开学和复学时间，教育部没有统一要求。

王登峰表示，高校复课，一是要错层次开学。优先安排毕业年级以及有科研任务的研究生开学。二是要错区域开学。目前开学的高校基本上都是本地生源的学生先复课，外地的、低风险地区学生在陆续的复课，高风险地区的学生暂时先不复课。三是错时复课，每一个高校基本安排在两周时间内完成不同年级、不同地域的学生返校。

王登峰明确，高校开学要提供全方位的防护，即从学生走出家门、搭乘交通工具、到达校门一直到进入到校园，要进行全程监控，做好疫情防控工作。

王登峰介绍，4月1日起，青海省将陆续开始大学生的复课；4月6日开始，新疆自治区和新疆生产建设兵团的高校也将陆续复课；4月10日起，山西省高校本科、硕士和博士毕业年级也要陆续复课；4月13日开始，江苏省的高校也将陆续复课。

“目前境外输入病例也形成了疫情防控的一个威胁。”王登峰称，高校有国外留学生、港澳台学生及外籍专家，教育部要求各地各校外国留学生暂时先不返校，根据疫情发展情况，教育部再做出具体通知。

王登峰表示，高校开学关系到生源跨地域流动，教育部要求每个高校、每个地区在制定应急预案及应急性措施做好充分准备的同时，还要针对高校开学的情况制定相应应急预案。