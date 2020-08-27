一个山区县的中医药“三化”实践

山东平邑县中医医院中药煎制中心，特有的中药气味弥漫在空中，令人心清气爽……“在新冠疫情防控中,平邑县充分发挥丰富的中医药资源优势，煎制中药汤剂26296剂供11.2万余人预防服用，并将含有金银花等中药材的预防1号和2号方剂，向社会进行推介。”该院院长张传刚说。

山东平邑县是中医药资源丰富的山区大县，共有各类中药材216科736种，属全国重点的药材有170多种。特别是金银花，被国务院确定为70种名贵药材之一，被《中国药典》列为道地药材，年产量占到全国年产量的65%以上，品牌价值达到258.1亿元。

近年来，平邑县充分利用县内中医药资源优势，积极打造以中医药普及化、产业化、融合化“三化”为核心的“平邑样板”，推动中医药产业创新发展。

县委书记包华表示，平邑县“三化”发展中医药产业，为“健康平邑”“幸福家庭”建设注入强大创新动能，让群众分享改革红利。

平邑县通过强化中医药参与大健康建设的政策倡导，每年安排专项资金2000余万元，连续3年扶持县中医医院建设，镇、村累计投资上亿元，为乡镇卫生院新建了“国医堂”16处，完善全县525个村卫生室中医药健康服务设施和22个市级中医药特色村卫生室；突破政策和编制制约，引进人才，开展名师带徒和技术型人才培育；搭建全县共享中药智能配送平台，统一质量标准、集中采购、存贮配送，实现了中药饮片县域供给的同质共享目标；出台中医药事业发展规划和加快中医药事业发展的意见等支持政策。中医类诊疗人次由2016年的18.5万人次，提升到2019年的33.4万人次，中医药使用率由2016年的不足20%，提升到目前的35%。

在推动中医药产业化发展中，平邑县设立专项产业基金，在产、加、研、运、销、储等环节打造全产业链条，突显中药材品种道地性、中药材种植标准化、中成药加工专业化、中医药流通规模化。鼓励中药材种植企业建立适度规模的“六统一”标准化生产基地，重点打造了11家金银花标准化种植基地。同时，狠抓中药材质量标准体系建设,主持或参与制定发布了金银花各类标准20余项。加强与高校、科研院所等合作，依托中药材加工企业，推动中药产业转型升级。流通环节，依托金银花中药材资源优势，同国内数十家大型医药企业签订了药源基地协议，创建成为“金银花规范化种植研究项目基地县”，全县金银花流通量占全国的80%以上，年产值达到45亿元人民币，带动31万人就业。

在中医药融合化方面，平邑县推进中医药产业与健康、养老、文旅等融合发展。积极推动中医药由“治已病”向“治未病”服务模式转变，23处医疗机构全部设立“治未病”中心或科室；围绕养生养老养心，拓展中医药临床研究、养生保健、膳食调理等服务，启动了总投资28亿元的康养结合项目，投资5亿元建设中国（平邑）金银花健康产业园项目；打造以中医药产业为主的集绿色生产长廊、观光旅游长廊、科普教育长廊、乡村振兴长廊“四廊一体”的田园综合体，连续数年成功举办“中国金银花节”，打造了“中国花乡·平邑近人”旅游品牌，将中药材资源优势转化为经济优势、产业优势融合提升。（孟宪华）