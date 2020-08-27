全国学生营养办:对餐饮浪费严重的学校及校长将批评通报

人民网北京8月27日电 据教育部网站消息，为教育引导农村义务教育学生营养改善计划试点地区中小学生养成健康饮食习惯，全国学生营养办近日印发《关于在营养改善计划实施中深入贯彻习近平总书记坚决制止餐饮浪费重要指示精神的通知》，就有关事项作出专门部署。

通知要求，要结合秋季开学、世界粮食日、全国爱粮节粮宣传周、中国农民丰收节等重要时间节点，深入开展“厉行节约、反对浪费”教育。要指导试点学校加强食堂精细化管理，强化对供餐企业的监督管理，努力让学生既“吃得饱”又“吃得好”。

通知指出，要制订防止餐饮浪费行为的具体办法和奖惩措施，大力倡导“光盘行动”。设立“学生文明就餐监督员”，加强学生自我教育和管理。

通知强调，要定期进行监督检查，对做得好的学校要予以宣传、表彰，对落实不力、浪费严重的学校和校长，要予以批评、通报。要倡导试点学校将学生日常饮食行为纳入学生综合评价，逐渐建立科学合理、文明健康的学生饮食长效机制。