建立长效机制制止餐饮浪费

“先生，先吃凉菜再吃热菜能够更好地品味不同美食的风味，建议凉菜热菜不要混取，可以吃完再来拿。”在广州白天鹅宾馆的自助餐厅，服务员提醒客人少量多次取餐以减少浪费。

近日，各地积极行动，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，以实际行动遏制餐饮浪费行为。

“倡导餐饮节约能够减少食物浪费，也能让客人形成更文明的饮食习惯，是利国利民的好事。我们会积极采取有效措施，全面贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示。”白天鹅宾馆餐饮总监伍德林说。

除了给客人提建议，白天鹅宾馆自助餐厅自身也通过推出小份菜、将食材边角料“变废为宝”制成新菜品、采用预约制用餐减少过量备菜等措施有效减少餐饮浪费。

在热情好客的东北地区，大盘菜是很多饭店的特色。如今，饭店正在巧妙转型，推出精致“小份菜”。

午餐时间，在长春一家名为砂唐居的中式快餐店，十几桌客人正在用餐。一桌客人点了五花肉酸菜、丸子豆腐等。不一会儿，服务员端着几个精致的小盘摆上餐桌。用餐结束后，菜盘里仅剩一点汤汁。

“通过创新改进，东北大锅炖也可以用精致的小盘装。”饭店老板孙瑞说，小份菜不浪费，价格便宜，还能让顾客多品尝几道特色菜，很受欢迎。

“中国人的‘面子文化’由来已久，制止餐饮浪费其实是转变文化和消费观念的问题。”四川大学法学院教授韩旭说，转变消费观念很难一蹴而就，习近平总书记强调“加强立法，强化监管”具有重要意义。

韩旭表示，应广泛开展教育、引导工作，在全社会营造“节约光荣、浪费可耻”文化氛围的基础上，下一步可以考虑进行地方立法，或通过建立“黑名单”进行惩戒。

制止餐饮浪费，机关单位做表率。多个省份日前已下发通知，要求坚决制止机关食堂及公务接待用餐浪费行为。

山东省潍坊市级机关食堂里，“节俭惜福、浪费可耻”等宣传标语随处可见，“文明督导员”在食堂巡视检查，及时提醒就餐人员避免浪费。德州市行政中心职工餐厅通过按需备餐、分批制作、物尽其用、小盘取餐等方式避免浪费，每天产生的厨余垃圾比以往减少了三分之二。

“习近平总书记的重要指示为我们下一步工作指明了方向。”山东省机关事务管理局公共机构节能处处长周立新说，党政机关制止餐饮浪费行为，一方面机关工作人员要带头自律，做好表率；另一方面要建立长效机制，健全制度标准，强化监督检查，建立制止餐饮浪费工作成效评估和统计通报机制，把这一工作纳入节约能源资源考核和节约型机关创建内容。

餐饮企业、机关单位积极采取有效措施、建立长效机制的同时，多地餐饮协会也发出倡议，号召抵制舌尖上的浪费行为。

广东省餐饮服务行业协会发出关于“拒绝餐饮浪费”的行业倡议与实施指引，号召企业打造新时代节约型、数据型与标准型餐饮。

福州市餐饮烹饪行业协会发出倡议书，倡导推行“N-1”点餐模式，即10位用餐客人只点9个人的菜，不够再增加菜品。倡议书中还提到，餐厅一是要把好点菜关，提醒消费者适度适量点餐；二是要把好收盘关，提醒顾客剩餐打包带走，做到光盘不剩菜。

福州市餐饮烹饪行业协会会长黄履冰说，倡议发出后，各商家普遍反映泔水量少了。“过去由于室内空间有限，大量的剩菜剩饭堆积在路边，一到夏天，臭气熏天。推行餐桌节约后，各大餐厅的用餐环境问题也得到了改善。”

（新华社北京8月26日电 记者张千千、邓瑞璇、杨文、孟含琪、吴剑锋、董小红）