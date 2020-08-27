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“残疾预防，从儿童早期干预做起”

各地开展多种形式宣传活动

2020年08月27日08:27 来源：人民网－人民日报海外版

本报北京8月26日电  （记者陈劲松）8月25日是第四次全国残疾预防日，此次“残疾预防日”的主题是“残疾预防，从儿童早期干预做起”。期间，全国各地开展了多种形式的宣传活动。

残疾风险伴随每个人，残疾预防与个人健康、家庭幸福、经济社会健康发展都息息相关。

2017年6月，国务院正式批准将每年8月25日设立为“残疾预防日”。中国现有8500万残疾人，是世界上残疾人口最多的国家。中共十八大以来，中国残疾人事业取得举世瞩目的历史性成就，8500万残疾人以平等、参与、共享的新姿态，奋斗在奔小康的路上。

据悉，致残的原因有三大类：一是遗传和发育因素；二是环境和行为因素；三是伤害与疾病因素。这三类因素交叉作用，造成残疾。尤其近年来随着人口增加、老龄化进程加快，以及慢性疾病、道路交通事故、意外伤害等致残因素的增加，致使我国残疾人口规模呈现上升趋势，残疾率在不断上升。

专家介绍，残疾的预防措施分为三级：预防疾病和致残性伤害的发生；防止疾病和伤害导致残疾；防止残疾发生后出现更严重的残障。今年残疾预防日的主题是“残疾预防，从儿童早期干预做起”。专家呼吁，怀孕要有计划，要在医生指导下使用药物，定期接受孕产期保健和产前筛查，把握0至6岁儿童残疾筛查的关键时期，及早发现问题，及早救治。

(责编：李轶群、许晓华)


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