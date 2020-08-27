近来，越来越多的人启用了朋友圈“三天可见”功能（用户设置的一个朋友圈查看权限，即好友只能查看其三天的动态）。微信有关部门在2019年称，“朋友圈三天可见”功能使用数已经破亿。你的朋友圈设置了“三天可见”吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2006名受访者进行的一项调查显示，63.9%的受访者朋友圈设置了三天可见，62.8%的受访者觉得使用此功能省去了不必要的麻烦，51.5%的受访者觉得能更好地保护自己。

63.9%受访者朋友圈设置了“三天可见”

山西太原的张娴（化名）工作后朋友圈就一直“三天可见”，“我在一家房地产相关的网站上班，朋友圈发的全是营销广告，没什么看的意义”。

调查中，63.9%的受访者朋友圈设置了“三天可见”，32.7%的受访者没有设置，3.4%的受访者没有微信朋友圈。

“我每到一个地方，都会拍照上传朋友圈，有什么开心不开心的事，也都会在朋友圈分享。”北京某事业单位员工畅盈盈（化名）说，在大城市，即便是好朋友也不能时常见面，朋友圈就是了解彼此的一个渠道，“她最近忙不忙，感情进展是否顺利，有没有好吃的好玩的推荐，这些都是可以通过朋友圈获得的信息，如果都‘三天可见’，互相就封闭起来了”。

杨洋（化名）在做微商，“我是朋友圈卖货的，所以肯定不会设置权限不让人看，但周围设置‘三天可见’的人挺多的，大部分人都会这样”。

调查中，79.0%的受访者表示周围的朋友用此功能的人多，其中26.5%的受访者表示非常多。

杨洋说，大家开始是不怎么发朋友圈，后来就分组发，分组也懒得分组的时候，就直接“三天可见”了。

“当下想要发的内容，不一定是过段时间还想展示给别人的，可能前两天发的内容特别‘丧’，现在心情好了，就想屏蔽之前发的状态。”张娴说。

对于为什么选择这个设置，51.9%的受访者是不想被新朋友了解太多过去；46.8%的受访者是为了避免信息泄露，自我保护；29.8%的受访者是懒得分组；29.2%的受访者认为这样减少发朋友圈的顾虑；28.4%的受访者是为了保持神秘感；20.0%的受访者是为了隐藏曾经的“愚蠢”；8.6%的受访者是出于看不到别人朋友圈的“报复”。

“有些人确实不想被看朋友圈，但直接设置分组容易得罪人，所以只能让所有人都看不到。”杨洋认为，不想让陌生人知道太多过去，可能也是大家设置“三天可见”的原因。

畅盈盈发现，设置“三天可见”的都是不怎么发状态的，经常发状态的人反而不会“三天可见”。“我有一个朋友，为了发一条朋友圈会花两个小时，先是修图、斟酌文字，之后会认真地筛选哪些人能看哪些人不能看，仔细分组，后来分组都分乱了，每次还要一个一个地点谁能看谁不能看。而她的朋友圈设置的还是‘三天可见’”。

46.1%受访者觉得朋友圈“三天可见”有必要，31.9%受访者觉得没必要

调查中，62.8%的受访者觉得使用此功能省去了不必要的麻烦，51.5%的受访者觉得能更好地保护自己。

“有一天我打开微信，突然收到十几条点赞，回想这两天也没发什么内容，结果是一个好长时间没联系的朋友，把我过去一段时间的内容全部点赞了一遍。她前段时间坐月子没时间看朋友圈，现在有空闲了，就一条一条翻看。”杨洋说，不在乎的人根本不会专门去看你的朋友圈，在乎的人不应该屏蔽。

有42.7%的受访者表示朋友圈设置“三天可见”会让自己更封闭，29.2%的受访者认为这样放弃了展示自己的机会，19.3%的受访者觉得会使朋友之间变得更疏远。

“有时想起有人在朋友圈里曾说过什么好吃的餐厅，想找出来看看，结果一翻，‘三天可见’，什么都看不到，还挺失望的。”杨洋说。

调查中，46.1%的受访者觉得朋友圈“三天可见”有必要，31.9%的受访者觉得没必要，25.1%的受访者表示不好说。

“我以前的朋友圈都会带定位，后来发现这样无形中暴露了自己的行踪和隐私。网上曝光的朋友圈内容买卖的事，都说明朋友圈不是十分安全。”畅盈盈现在已经把朋友圈设置为“一个月可见”了，“每个人都要有隐私保护意识，现在的微信承担了太多功能，加了太多可能连面都没见过的人。在对这些人不了解的情况下，只能通过少暴露信息来保护自己。但我觉得，如果朋友圈不涉及隐私信息，是没必要‘三天可见’的”。

受访者中，00后占4.8%，90后占38.7%，80后占44.0%，70后占10.1%，60后占2.1%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报