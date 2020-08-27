北京地坛医院披露三场战“疫”细节

8月25日，随着最后一名大连市疫情关联病例和一名境外输入病例治愈从北京地坛医院出院，北京新冠肺炎确诊在院病例全部清零。

这是新冠肺炎疫情出现以来，北京地坛医院第三场战“疫”收官。此前，北京地坛医院先后收治了年初疫情患者、三四月境外输入患者以及新发地疫情患者。

院感防控怎么做都不为过

春节前的最后一个工作日，北京地坛医院副院长吴国安和医务处处长到各个科室转了一圈，与各相关科室主任沟通，请他们作好腾退病房的准备。接诊新冠肺炎患者的感染二科可以收治40个病人，但是当时吴国安觉得，“只用一个病区可能扛不过春节”。

那时吴国安的计划是正月初三到初五就必须着手腾出其他病房。没想到，1月23日一天之内，北京确诊12例新增病例。1月24日除夕当天，北京启动了重大突发公共卫生事件一级响应。

大年初一上午，吴国安向医务处处长传达了必须尽快腾退两个病房的决定。过年前还跟他争取“辛苦一整年，让大家踏实过个年”的各科室“态度转变的特别快”。没等吴国安开完会回到医院，腾退行动已在迅速进行。

在这次国内疫情集中暴发阶段，地坛医院共接收了149例确诊病例。医院腾出了一栋楼，可容纳160个病人，平稳渡过了第一重难关。

地坛医院作为一家老牌传染病医院，在院感防控上有先天优势：三区两通道严格划分，收治新冠肺炎患者的病房都是负压病房或空气单向流通病房，医护人员长期面对传染病，防护意识强。同时，医院将感染科医生派驻到每个病区指导救治与防护。医院的院感办、纪检监察部门每天在医院各个部门检查。地坛医院还主动请北京市医院管理中心安排外院专家来监督医院的院感防控工作。

在吴国安看来，“防院感怎么做都不为过”。

位于地坛医院西侧的应急病区是武汉疫情暴发后临时搭建的，总共300张床位150个房间。同时，这里与常规医疗业务的主院区分开，有独立通道，两边病人不交叉，防止院内交叉感染。

负责入境人员筛查的煎熬期

2月29日，北京开始出现境外输入的确诊病例，地坛医院负责对机场送来的“染疫嫌疑人”的集中筛查与收治工作。地坛医院的第二波战“疫”随即打响。这一次，他们接收了123个确诊病例。

但是，被吴国安称作“阴影”的入境人员筛查，组织管理难度大，病例数量增长速度快。这一阶段，地坛医院累计筛查3099人，持续约1个月，最多时一天曾筛查346人。

3月上中旬那十来天是最难熬的，难就难在，怎么让这些已经经历了长途飞行的人在等待检查结果时稍微舒适一点。

这些入境人员需要接受血液、CT 、核酸3项检查，前两项结果出得快，但核酸检测一项，他们须在医院等待6至15小时。地坛医院把能想到的办法都用上了：增加接诊医生和采样护士，请999急救中心帮忙搭了4个帐篷，加装移动厕所，搬来长椅供人休息……但医院仅能提供的130个筛查等候房间仍不能满足需求，直到小汤山医院重启，地坛医院的紧张状况才暂时得以缓解。

其间，北京度过了连续56天无本地新增确诊病例的平静期。6月8日，最后一位境外输入关联本地病例治愈出院，医院仅剩一名境外输入患者。这意味着，对于地坛医院来说，第二场战“疫”——境外输入病例快速增长阶段也得到了有效控制。

24小时整体腾空

然而，本地患者清零的喜悦维持不到3天，6月11日，北京市西城区新增1例新冠肺炎确诊病例。当天，地坛医院收治了后来被称为“西城大爷”的唐先生，由此开启了新发地聚集性疫情救治阶段。

6月12日白天，北京新增报告3例新冠肺炎确诊病例。起初，吴国安觉得一例确诊关联两三例密切接触者确诊是很正常的。但是，6月13日星期六早上，新增病例数字变成了6，吴国安立刻警觉起来。

疫情就是命令。赶去医院的路上，吴国安和医院疾控处处长在紧急商议应对办法。在没有事前召集和沟通的情况下，吴国安到了应急病房后发现，医院感染中心首席专家、后来的新发地聚集性疫情国家层面专家组组长李兴旺和两个应急病房的主任、医生、护士都在。

从6月13日起，地坛医院连续8天启用8个应急病区。在新发地聚集性疫情初期，医护人员工作节奏非常快，转运病人通常在夜间进行。吴国安回忆，当时值班的医生一夜不合眼，只能完成向病人询问病史，连病历都写不完。

“疫情的第一阶段，北京市从第1例到第100例确诊用了11天，但是这次（新发地聚集性疫情）只用了5天。”吴国安说。春季时，北京市有3家市级定点医院收治新冠肺炎患者，但是这一次，都集中到地坛医院。不过地坛医院不是孤军奋战，6月16日早上，北京19家市属医院105名医务人员赶来支援。

另一重考验随之而来。吴国安在6月17日15时左右接到上级通知，需在24小时内完成对医院的整体腾空。

这是一项艰巨的任务。医院当天16:30开动员会，17时散会，各科室19时交表，医务处拿着登记着其他住院患者情况的表格，与北京市医院管理中心商讨处置方案。

6月18日12时，北京市医院管理中心医疗护理处副处长带着6家医院医务处处长和主要接收科室主任共15人来到地坛医院，14：30开始转移病人，18时许全部完成转移工作。

当时在院的421名其他患者中，除8人因病情不适合转移之外，其余患者都得到了妥善安置。至此，地坛医院准备了总计1070张病床用于第三阶段新冠肺炎患者的医疗救治。

精准治疗 患者零死亡医务人员零感染

专家资源也迅速聚集到地坛医院，曾支援武汉的北京协和医院杜斌、北京朝阳医院童朝晖、北京宣武医院姜利和北京中医医院刘清泉等专家加入了诊疗工作。

“上不上抗生素、上什么抗生素、持续几天时间”，甚至呼吸机一个参数的调整，都是北京市危重症专家组10多名重症、呼吸、护理专家集体讨论后给出的精准治疗方案。

6月29日，新发地聚集性疫情首例治愈患者何先生出院。7月6日，北京新发地聚集性疫情确诊患者总数稳定在了335例。8月6日，新发地聚集性疫情患者全部清零。这335名确诊患者平均住院日为27天。经过56天的努力，患者收治率为100%、中医药参与救治率100%、治愈率达100%，地坛医院实现了患者零死亡、医务人员零感染的目标。

7月30日起，地坛医院门急诊工作全部恢复正常。恢复业务之前，地坛医院做了两项工作：一是将新冠肺炎患者全部转移到医院西侧独立区域，与主院区隔离；二是进行彻底消毒，确保病人和医务人员安全。

8月25日，新冠肺炎在院患者清零。

没有人希望再去迎战第四次战“疫”，但地坛医院的医护人员都在时刻准备着。

中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕 来源：中国青年报