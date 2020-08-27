美国人爱上囤披萨！疫情下外送披萨店销售额不降反增

中新网8月26日电 据美国侨报网报道，疫情期间，全美其他餐馆都在奋力挣扎，披萨店却生意兴隆。几十年来，披萨一直是外卖的代名词，而这一点在人们害怕或被禁止在店内就餐时更为重要。并且披萨很便宜，这在大萧条以来最为严重的经济衰退时期十分受用。

金融服务公司晨星的分析师霍茨称：“棒约翰的数据表明，价值和便利性很可能成为一个强有力的组合，甚至是在后疫情环境中。”

自8月6日公布第二季度财报以来，棒约翰的增长势头并未减缓。截至6月28日的三个月里，新冠病毒持续传播，全美陷入封锁，但该披萨连锁店北美门店的销售额却增长了28%。该品牌7月的销售也很强劲，其北美和国际市场销售额分别增长了30%和14%。

为满足市场需求，该公司最近还宣布推出一项新产品，并表示将招聘3万名新职员，以满足消费者们激增的需求。

不仅如此，另一品牌达美乐披萨也宣布将招聘2万名员工，并推出了两款新产品。该公司上月表示，开业至少一年的门店第二季度的销售额增长了16%。

达美乐公司首席执行官埃里森表示，消费者们正购买更多披萨，为的是能留一些在冰箱里。“他们考虑的不仅仅是当晚的晚餐，还会为第二天做打算。”

另外，在疫情之前就陷入困境的必胜客公司的销售额也在增长，不过增速比竞争对手要慢。

霍茨预测，达美乐和棒约翰的成功还会继续。“在可预见的未来，在我们从疫情不确定时期过渡到经济不确定时期的时候，这两家连锁店很可能成为更广泛餐厅品类的领跑者。”