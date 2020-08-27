从营养角度谈“拒绝舌尖上的浪费”

食物是人类获取营养、赖以生存和发展的物质基础，勤俭节约是中华民族的传统美德。食物资源来之不易，我们从小就会背诵“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的诗句，但是现如今，餐饮文化中食物浪费比比皆是，从营养科医生的角度，更是看到很多不良的饮食习惯导致的食物浪费和营养浪费。

首先，建议大家进食新鲜的食物，合理选购，适量贮备，不要长期、盲目囤积食物。

长期储存的食物容易变质、流失营养。因为食物在运输和贮存的过程中，容易遭受致病性微生物、寄生虫和有害毒素的污染，比如：发霉变质的肉类、被微生物侵扰的“臭蛋”、发芽的马铃薯、发霉的玉米等，这些都是在不当的储存条件下出现的变质的食物。这类食物不仅原有的营养被破坏，还会产生有害于人体的毒素，进食后出现食源性疾病，损害人体健康。所以按需购买食材，不盲目囤积食物，是避免浪费食物资源和食物营养的基础。

其次，建议大家不论是在外就餐还是在家进食，都要做到简餐、分餐，这样在避免浪费的同时，还可以合理控制饮食，保证营养均衡。

团餐无法合理控制饮食，容易导致慢性疾病。多人一同进食，很难定量每个单独的个体在这一餐中进食的食物种类和数量，无法做到合理的膳食评价。多人一同进食时，很有可能其中某一个人进食肉类多，另一个进食蔬菜多，虽然有可能食物都被吃完了，但可能两个人的饮食习惯都不健康。这样长期下去，会引起多种慢性疾病。而分餐制会使每个人对自己的饮食结构有直观的认识，肉类进食过多、蔬菜进食过少等问题显而易见。同时按照每个人的能量和营养所需准备餐食，也是避免浪费的好办法。

另外，在团餐中，互相夹菜不仅会增加幽门螺旋杆菌的感染风险，也会导致剩菜中亚硝酸亚的含量超标，无法保证饮食安全，所以简餐、分餐除了避免食物浪费之外，还可以保证饮食安全。

同时建议大家尽量在家进餐，享受和家人一同烹饪、进食的乐趣，这样不仅可以吃到新鲜的食物，保证身体健康，还可以避免浪费、促进家庭关系和谐融洽。新鲜的食物不仅仅指的是刚刚采摘或生产、捕获的食材，也指刚刚烹调好的菜肴。在家烹调、进食，可以从食材的选购、准备、烹调等多环节进行参与和把控，不仅能够保证进食量的合理，还能保证食物种类的丰富和营养的充足。

最后，需要提醒大家的是，对于日常饮食可以做到食物种类多样化的健康人群来说，没有必要补充膳食补充剂。我们常见的维生素C、多种维生素等膳食补充剂，人体常规需要量是可以通过正常饮食得到补充的。额外摄入过多的此类营养素，也无法达到保健的目的，反而增加人体负担，最终大多都会通过尿液排出体外，这也是一种隐形的“舌尖上的浪费”，所以正常人群在合理膳食的情况下，无需额外补充膳食补充剂，而患有慢性病等疾病的人群，则应该在营养科医生的指导下，在调整自身饮食习惯的基础上，合理的选择膳食补充剂。

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