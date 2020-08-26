家庭作为社会的基本单元，在促进健康行为养成和健康服务利用方面发挥着重要作用。8月25日，由中国计生协联合国家卫生健康委、农业农村部等单位指导开展的“舌尖健康、美丽庭院”健康中国·家庭健康主题推进活动正式启动。

“建设健康中国，需要强化政府、社会、个人等多方责任，既要靠医疗卫生服务的‘小处方’，更要靠社会整体联动的‘大处方’。”全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计划生育协会党组书记、常务副会长王培安表示，将深入贯彻关于倡导“文明健康绿色环保”生活方式、制止餐饮浪费行为的重要指示精神，团结带领广大家庭积极参与、自觉行动，树立良好的饮食风尚，杜绝舌尖上的浪费，维护好环境卫生，做好家庭健康管理。

国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄表示，我国是14亿人口的大国，家庭数量最多，要重视家庭、家教、家风建设，重视健康对家庭发展的影响。他倡导，从家庭做起，不断提高每个家庭成员的健康水平和综合素质，使每位家庭成员都成为健康家庭、健康中国的参与者、奉献者、获益者。

“引导农民群众养成健康生活方式，创建农村美丽庭院是农村人居环境整治的重要内容。”农业农村部农村社会事业促进司副司长侯曜禹指出，此次在全国范围内启动开展家庭健康主题推进活动，提高农民群众文明卫生意识，使优美的生活环境、文明的生活方式成为农民内在自觉要求，对在疫情防控常态化背景下助力乡村振兴具有十分重要的意义。

国家食品安全风险评估中心资源协作处处长满冰兵表示，餐饮行业和每个家庭都要遵循世界卫生组织提出的保持清洁、生熟分开、做熟煮透等食品安全五要点，实行公筷公勺、分盘分餐，既卫生又可有效避免浪费。

在以“安全营养文明，守护舌尖健康”为主题的圆桌访谈上，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安、中国工程院院士、中国疾控中心传染病预防控制国家重点实验室主任徐建国、中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜、澳优乳业副总裁和中国营养保健食品协会副会长刘学聪就合理膳食、家庭健康建设方面相关话题进行探讨。

会上，活动发出“家庭健康倡议”，向全国家庭发出邀请，积极参与家庭健康知识大赛线上答题活动和“家庭欢乐跑 健康共促进”家庭乐跑大赛。