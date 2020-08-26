杜绝浪费兴新“食”尚

8月25日，在中国计生协联合国家卫健委、农业农村部等单位指导开展的“舌尖健康、美丽庭院”健康中国·家庭健康主题推进活动启动仪式上，中国计生协党组书记、常务副会长王培安强调，家庭作为社会的基本单元，在促进健康行为养成和健康服务利用方面发挥着重要作用，是推进健康中国战略的重要阵地。

国家食品安全风险评估中心资源协作处处长满冰兵表示，倡导节约、珍惜粮食，这才是文明进步的体现。据了解，家庭健康促进行动每年将围绕一个主题集中开展宣传和服务活动。今年活动的主题是“舌尖健康 美丽庭院”，团结带领广大家庭积极参与、自觉行动，树立良好的饮食风尚，杜绝舌尖上的浪费，维护好环境卫生，做好家庭健康管理，为推进健康中国建设作出更大贡献。

在健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划司司长毛群安看来，健康中国行动的真正落地需要政府、社会、家庭和个人共同发力，把合理膳食与家庭健康建设结合起来。每个人是自己健康的第一责任人，家庭成员之间要做到互相关心、关爱、关注，充分发挥家庭的阵地作用。

中国工程院院士、中国疾控中心传染病预防控制国家重点实验室主任徐建国表示，“合餐制”虽温馨，却暗藏健康风险，“大家要勤洗手、喝开水、吃熟食、戴口罩、不吃野生动物。”

新冠肺炎疫情期间，中国计生协、全国爱卫办、国家卫健委会同各成员单位针对疫情防控不同阶段的要求，加强公共卫生环境设施管护，推动改善城乡环境卫生面貌。其中，让庭院建设点“靓”幸福生活就是城乡环境治理的重中之重。

农业农村部农村社会事业促进司副司长侯曜禹指出，引导农民群众养成健康生活方式，创建农村美丽庭院是农村人居环境整治的重要内容。此次活动，有利于提高农民群众文明卫生意识，使优美的生活环境、文明的生活方式成为农民内在自觉要求，对在疫情防控常态化背景下助力乡村振兴具有十分重要的意义。

建设健康中国，需要强化政府、社会、个人等多方责任，既要靠医疗卫生服务的“小处方”，更要靠社会整体联动的“大处方”。王培安表示，中国计生协是卫生健康领域最大的群团组织，要主动发挥组织网络和群众工作优势，把开展家庭健康促进行动作为融入健康中国行动的重要路径和自身改革创新的重要抓手，探索建立协会引导、家家参与、共建共享的群众健康治理新模式。（记者金振娅）