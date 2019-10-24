全国计生协改革推进座谈会在京召开
全国计生协改革推进座谈会于10月22日在京召开。会议深入贯彻落实《中国计划生育协会改革方案》精神，总结交流经验，进一步推动各级计生协深化改革。中国计生协会长王刚、国家卫生健康委党组成员王建军出席会议并讲话。
王刚指出，中国计生协作为党领导下的群团组织，要提高政治站位，自觉筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。各级计生协要立足新时代，更加奋发有为地投入工作，推动改革措施落实落地，为促进人口均衡发展与家庭和谐幸福、加快推进健康中国建设做出积极贡献。
王建军强调，计生协为卫生健康事业做出了卓越贡献，希望继续发挥优势，积极融入健康中国行动。各级卫生健康行政部门要大力支持计生协改革工作，推动解决改革难题，促进计生协事业创新发展。
中国计生协常务副会长王培安主持会议，副会长勾清明等出席会议。部分省区市和新疆生产建设兵团计生协会长、卫生健康委负责同志，各省区市计生协副会长、秘书长，有关部门代表等参加会议。
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