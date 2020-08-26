172个国家和地区加入全球新冠疫苗计划

新华社电 世界卫生组织总干事谭德塞24日表示，目前已有172个国家和地区表示加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划，目标是2021年年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的新冠疫苗。

谭德塞当天在记者会上说，目前受COVAX计划支持的新冠疫苗有9种，世卫组织正持续对这些疫苗进行评估和优化，以确保获得最佳产品组合。还有9种疫苗正处于长期评估阶段。

他表示，COVAX计划的目标是2021年年底前向全球提供至少20亿剂疫苗，许多疫苗目前已进入临床试验的最后阶段，“我们都希望能有多种既安全又有效的成功候选疫苗”。

谭德塞说，最新研究显示，与类似COVAX计划合作研发和获取新冠疫苗的努力相比，争相获得疫苗的全球竞争可能导致疫苗价格呈指数级飙升。由于少数国家可能会获得大部分疫苗供应，这也可能导致新冠疫情长期肆虐。

他说，COVAX计划包括联合采购和分担多种新冠疫苗风险的机制，无论哪种疫苗将来被证明安全有效，参与其中的国家都能够及时获得这些疫苗，不论是中低收入国家还是高收入国家。

谭德塞强调，在疫苗正式面世初期供应量有限的情况下，应优先保证向高危人群提供疫苗，包括卫生工作者、65岁以上老人，以及因已有疾病而导致新冠病亡风险更高的人群。

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最新研究成果揭示 新冠病毒的传播特征

新华社电 国际学术期刊《自然》近日正式刊印了华中科技大学公共卫生学院团队的最新研究成果，这一研究是在前期总结武汉市公共卫生干预措施与疫情流行趋势关联性的论文基础上，进一步通过数学模型评估了防控效果，揭示了新冠病毒的传播特征。

记者25日从华中科技大学获悉，该研究考虑了人口流动和干预强度在不同阶段的变化，提出了新的动力学模型，对武汉市截至3月8日的疫情流行曲线进行拟合及参数估计。通过模型比较，研究估计武汉采取的集中隔离“四类人”等系列干预措施降低了69.6%的感染。

新的模型研究揭示了新冠病毒具有两大特征：高传染性和高隐蔽性。新冠病毒的高传染性和高隐蔽性大大增加了疫情防控的难度，也解释了病毒在全球范围内迅速传播的原因。研究还进一步通过模型预测，评估了在不同条件下解除防控措施导致疫情反弹的可能性。

“如果有87%的感染者未被发现，并在连续14天零确诊病例之后解除所有防控措施，出现第二波疫情的概率为32%。如果只有53%的感染者未被发现，相应的疫情反弹概率则降至6%。过早地解除防控措施将大大增加疫情二次暴发的可能性。”华中科技大学公共卫生学院该课题相关负责人介绍，这一研究结果提示，面对狡猾隐蔽的新冠病毒，我们应该在复工复产恢复经济秩序的同时保持疫情监控，根据疫情变化及时调整防控措施。