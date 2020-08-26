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黄河流域河湖管护责任体系基本形成

治理黄河乱象成效初显

2020年08月26日08:28 来源：人民网－人民日报

本报北京8月25日电  （记者王浩）记者从水利部获悉：目前黄河流域河湖管护责任体系基本形成，协调联动机制初步建立，治理黄河乱象成效初步显现，河湖“强监管”不断实化，在法规制度、考核激励、监督检查等方面均出台有力举措，黄河流域“四乱”问题增量基本得到遏制，采砂秩序总体平稳向好，河湖面貌明显改善。

水利部提出，沿黄9省（区）要进一步完善黄河流域河湖长制组织体系，促进黄河流域河湖长制工作“有名”“有实”“有能”；强化河湖长履职，确保每条河湖有人管、管得住、管得好；强化部门协调联动，分工协作，形成合力；探索设立巡河员、护河员、河道保洁员队伍，打通河湖管护“最后一公里”，实现河湖管护链条全覆盖；强化监督检查，严格落实各地的河湖长制考核制度，切实发挥考核“指挥棒”作用。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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