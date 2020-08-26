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北京实现常住人口中6岁以下儿童五类残疾筛查免费

2020年08月26日08:25 来源：新华网

8月25日是第四个“全国残疾预防日”，今年的主题是“残疾预防，从儿童早期干预做起”。北京市残联发布的《2019年度北京市残疾预防工作报告》介绍，北京市实现常住人口中6岁以下儿童听力、视力、肢体、智力和孤独症等五类残疾筛查免费。

据介绍，北京市在新生儿疾病筛查和儿童保健工作基础上，在全国率先免费开展上述五类残疾筛查，建立儿童残疾筛查、诊断、康复干预的一体化服务模式。目前，全市有300余家基层医疗卫生机构提供儿童残疾初筛服务，16区妇幼保健院提供复筛服务，确定残疾诊断机构13家。2019年全年，北京市共筛查0至6岁儿童100余万人次，筛查率近99%。

同时，北京市持续开展婚前孕前保健服务，建立出生缺陷综合防治多元保障机制，促进健康政策共建共享。目前，已有房山、大兴、怀柔等8个区陆续实现“一站式”服务，全市2019年婚前医学检查率接近20%。

新生儿疾病筛查方面，北京已实现先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、先天性听力异常、先天性心脏病等疾病的常住人口新生儿免费筛查。2019年遗传代谢性疾病筛查率近100%，听力筛查率超过97%，耳聋基因筛查率超过99.5%。(记者 邰思聪)

(责编：许心怡、崔元苑)


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