咖啡和茶都能预防糖尿病

（中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授 范志红）美国化学协会(ACS)的农业食品化学杂志(J Agric Food Chem)上发表了一项大型流行病学研究结果，经常喝咖啡习惯的人患2型糖尿病风险比较低。其中一项样本量为45万多人的汇总分析发现，和不喝咖啡的人相比，每天喝3～4小杯咖啡，能把糖尿病的风险降低25%，每增加1杯咖啡，就能降低7%的糖尿病风险。

其实，茶叶也有类似的功效。德国杜塞尔多夫大学糖尿病研究中心进行了一项涉及8个欧洲国家的26个研究中心的研究，参试者包括12403名2型糖尿病患者以及数千名非糖尿病患者，结果发现，每天喝4杯红茶可使2型糖尿病危险降低20%.，但每天喝茶1～3杯似乎起不到预防糖尿病的作用。

对于2型糖尿病患者来说，茶和咖啡还有着多个好处：比如减慢消化速度、增加抗氧化物质、保护胰岛细胞、利于预防肥胖。

不过，这里说到咖啡和茶的好处，并不包括加糖的饮品，而且，要不要喝咖啡或茶来控制血糖，还是要根据身体的情况来确定，比如有些人喝了黑咖啡容易低血糖，那就得减少饮用，糖尿病患者不能控制了血糖，却影响到了其他方面的身体健康，最后反而又不利于长期的血糖控制。