日本庆应义塾大学百寿综合研究中心和英国纽卡斯尔大学公布的一项研究发现：长寿老人体内的炎症水平较低，且端粒较长。

研究人员以684名百岁老人及其536名85~99岁高龄家属为对象，检测分析了他们的造血、代谢、肝肾功能以及细胞老化（端粒体长度）等生化指标，从中发现两个共同特征，即端粒体更长和体内不容易发炎。随着年岁增长，那些长寿老人与普通老人相比，端粒体能保持更长的长度，他们80来岁时的端粒体长度与60来岁时的平均长度相等。同时，在百岁老人及其直系子孙体内，随着年岁增长而增多的炎症标志物出现得更少。

日本研究团队另一项涉及1554名高龄老人及其子女的研究也显示：体内炎症标志物最少的老人，认知功能和生活自理能力也更强。抑制慢性炎症有助于人们放缓衰老速度。

研究人员表示：炎症是驱动人类衰老的进程的重要因素之一，他们希望能从抑制炎症的角度，开发出能有效改善老人生活质量的方法。▲ （生命时报特约记者 姚力杰）