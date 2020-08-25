英国《流行病学与社区卫生杂志》刊登一项新研究发现，多吃鱼的人，不易发生抑郁。该研究作者是我国青岛大学医学院张东风教授及其同事。

研究人员对发表于2001~2014年的全球有关吃鱼与抑郁风险关联性研究的16篇论文数据进行了梳理分析，其中包括26项研究，涉及15万多名参试者。结果发现，多项研究支持多吃鱼有利于降低抑郁症的观点。坚持多鱼饮食的男女参试者罹患抑郁症的风险分别降低20%和16%。

张东风表示，吃鱼降低抑郁症风险的具体生物学机理目前尚不清楚。不过，这与鱼肉中富含的欧米伽-3脂肪酸可能会改善脑膜结构不无关系。欧米伽-3脂肪酸还可修正大脑神经传递物质，以及与抑郁症密切相关的多巴胺和血清素水平。鱼类也是n-3多不饱和脂肪酸的重要来源，多项研究表明，此类脂肪酸在保护大脑结构、大脑功能和神经细胞方面起到举足轻重的作用。

研究人员称：接下来将深入研究吃鱼与防抑郁的关联性是否与鱼的种类有关。此外，新研究尚未界定每周鱼肉的摄入量标准，研究者也将就此做进一步的研究。 （生命时报特约记者 王兴旺）