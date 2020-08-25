直播预告：夏秋之际，孩子如何才能不生病少生病？

夏天还剩一丢丢的尾巴，秋高气爽的金秋马上就要来了！进入秋季，天气变得干燥，昼夜温差也在慢慢加大，对于孩子来说，也会有相应的疾病发生。

对此不少妈妈操碎了心，如何让孩子安全换季、少生病不生病？8月26日14：00，人民好医生邀请到北京中医药大学东方医院儿科主任，儿科教研室主任吴力群教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线分享夏秋交替换季时，小儿易患哪些疾病，又如何预防呢？

专家介绍

吴力群，主任医师，教授，医学博士，博士生导师。北京中医药大学东方医院儿科主任，儿科教研室主任；中华中医药学会儿科分会副主任委员；中华中医药学会儿童肾病紫癜协同创新共同体副主席；中国民族医药学会儿科分会副秘书长；北京医师协会中西医结合分会儿科学组组长；中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会消化学组副组长。

预防伤风感冒

感冒是夏秋交替孩子最常见的疾病，尤其是中秋前后，天气逐渐变冷，秋风袭来非常容易受凉。这是因为到了秋季昼夜温差比较大，人的机体能量消耗大，致使人体免疫力和抵抗力下降。另一方面，这时候穿衣很难把握“量”，很容易不小心穿多。

家长注意：要注意气候变化，及时增减衣物。白天风大时要加好衣服，孩子出汗时要及时擦拭，而不是着急把衣服脱掉以图凉快。有的小孩子有夜里蹬被子的习惯，因此夜里要注意为孩子盖好被子。

警惕腹泻

夏秋之交是腹泻的高发季节。这是因为人们在夏季习惯了生冷食物，到了秋天，一方面腹部更容易受凉，另一方面乱吃东西导致肠胃受到强烈刺激，导致腹泻频发。

家长注意：饮食方面要膳食平衡和各种营养素的摄入，比如多吃一些蔬菜、谷类、蛋类、瓜果类食物。同时可以选择具有中药效果的食物，如益肾润燥的芝麻、核桃，健脾养胃的栗子、桂圆肉，滋阴润肺的百合、银耳等，这些食料很适合用来煮粥。注意不能乱吃生冷刺激的饮食，不能暴饮暴食。

预防支气管炎、肺炎

如果孩子连续多天咳嗽，且越来越严重，甚至有痰、鼻塞、发烧等伴随症状，那么可能就是支气管炎甚至是肺炎，需引起重视。

家长注意：根据气温变化及时增减衣物，以防感冒。保证孩子的饮食营养均衡，粗细搭配；适当运动，增强体质；多喝温开水；保持室内通风，空气新鲜。

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