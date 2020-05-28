徐卸古：构建健康城市 要从推进健康管理出发

人民网北京5月28日电 28日，中国健康促进基金会常务副理事长兼秘书长徐卸古做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”的专场论坛上，徐卸古表示,疾病防控是构建健康城市的重点和难点，其关键是要坚持预防为主，大力加强健康管理。

“我们国家既面临发达国家的健康问题又面临发展中国家的问题。”徐卸古认为，现阶段我国居民的健康管理正处在被动管理不够，主动管理要加强的现状。应当重视相关政策不配套，重治轻防，大众健康管理意识单薄等问题。

徐卸古提出，推行健康城市建设，应着力提升健康管理，建立健全健康管理服务体系。政府要贯彻健康中国战略，实施以治病为中心向以健康为中心转变。发挥健康管理机构、妇幼保健院和老年颐养等服务机构的作用，调动社会资金共同参与其中。构成健康管理联合体，围绕健康进行资源调配，如浙江衢州、河北黄骅等地在这方面做了一些尝试和探索。建立起防大病、管慢病、促健康的完整健康管理体系。加强公共卫生建设，包含疫苗接种，健康体检，大病筛查等方面。制定出台鼓励健康管理服务的政策，把健康服务带入社区和家庭。

此外，徐卸古提出，政府可以通过加强健康教育促进居民的健康管理。将健康教育上升到文化层面，以此改变大众生活方式。要从权威性、科学性角度传播正确的健康生活方式。