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我国首版胃肠间质瘤诊疗指南发布

2020年08月25日09:46 来源：健康报

近日，由中国临床肿瘤学会（CSCO）胃肠间质瘤专家委员会主办，北京大学人民医院、北京大学肿瘤医院承办的“中国临床肿瘤学会2020版胃肠间质瘤诊疗指南发布会暨北京大学胃肠间质瘤高峰论坛”在京举行。会上，我国首版胃肠间质瘤诊疗指南发布。

据中国临床肿瘤学会胃肠间质瘤专家委员会主任委员、北京大学人民医院胃肠外科主任叶颖江教授介绍，胃肠间质瘤（GIST）是一种起源于间质细胞的软组织肿瘤，常发生于消化道，尤其常见于胃和小肠，也可发生于胃肠道外。该病有独特的病理特点、影像特征，以及手术和药物治疗的原则，随着分子机制研究逐渐深入，分子分型、基因检测、药物治疗不断取得进展，这些都对临床治疗的精准化、个性化、规范化提出更高要求。

为指导、规范该病的临床诊疗，中国临床肿瘤学会胃肠间质瘤专委会经过为期1年的征集、编撰、修订，编写了该指南。指南时效性强，基于国内外最新的循证医学证据，特别是国内专家的学术成果编撰而成，纳入创新突破的治疗手段；创新性地采用“基本策略”和“可选策略”两种模式制订，兼顾地区发展差异、药物和诊疗手段的可及性。

据悉，中国临床肿瘤学会胃肠间质瘤专委会今年将在全国举办超过20场巡讲会，以助推指南更好更快落地，提升国内GIST整体诊治水平。（记者崔芳 通讯员钟艳宇）

(责编：许心怡、崔元苑)


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