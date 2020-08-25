织密责任网络 保障孩子安全

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为了保障少年儿童安全，湖南怀化推进防溺水工作“九长”制，落实片区、学校、家庭等各方责任，做到闭环管理，让孩子全程得到看护；面对可能存在风险的薄弱环节，发动附近群众，义务设置盯防“哨岗”；发挥镇村两级与学校的联动作用，加强各个部门的合作协同，确保涉水安全隐患排查整改到位。

傍晚，湖南怀化市鹤城区德善社区党支部书记夏隆华走在亲水步道上，目光不断“扫描”着河两岸。“平静的河面下，暗流漩涡很多，对于少年儿童来说尤其危险。”入夏以来，每天在辖区内河道定点定时巡逻，成了他和社区小组长们的日常。

怀化区域内，山塘密布，水系众多，流程1000米以上河溪近200条。怀化市委书记彭国甫表示，要把防范学生溺水工作当作学校安全教育的头等大事。

为给少年儿童提供安全的成长环境，自2017年起，怀化逐步构建防溺水工作“九长”责任制（即县市区长、局长、乡长、校长、班长、村委会主任（村长）、河（库）长、组长、家长），形成上下联动、全面覆盖的防溺水工作责任网络。长管严抓之下，少年儿童的生命安全有了更好的保障。

做到闭环管理

全程有人看护

今年夏天，在外打工的洪江市熟坪乡熟坪社区居民杨继勇很安心。他上五年级的女儿杨雨绮，喜欢跟着小伙伴去河里游泳。没法在身边照看，以前每个暑假他都很担心，但今年有些不一样。

还没到暑假，社区党委书记苏正祥就上了门，对片区内的留守儿童逐一摸底。了解到小姑娘的情况，马上做了登记，还额外叮嘱：去游泳，先报备。

“我们这是按照‘属地责任’，接过学校传下来的交接棒，做好假期辖区内少年儿童的安全防护。”苏正祥告诉记者。社区专门制定方案，挑选了游泳水平高的小组长蒋绍均，担任安全员。每周两到三天，组织社区里爱好游泳的孩子在指定区域内游泳。

到了固定时间，蒋绍均就带齐橡皮艇、救生圈等在河边，连同几个轮流充当志愿者的家长，严密看护杨雨绮等十来个孩子游泳，直到他们各自上岸回家。

“下水前可知晓、游泳时可照看、应急时有救援、结束后安全上岸。”苏正祥说，“相比于以前，孩子们的安全更有保障，家长们自然更放心。”

2017年，怀化市出台《怀化市落实“五个工作机制” 织密织牢防学生溺水“安全防护网”规定》，在建章立制明晰各级各部门主体责任的前提下，全面落实宣传教育、风险排查、应急处置和问责问效等机制。这样一来，可以管好孩子们从家庭到学校再到村或社区的各个环节，尽可能减少其在临水涉水区域时段的管理真空，做到闭环管理，让孩子全程有人看护。

洪江市沙湾乡中心小学是闭环管理的践行者和受益者。坐落在洪江水库边的这所小学校，500多名学生中，每天130余人要乘渡船上学放学。

沙湾乡中心小学校长董远兵介绍，学校每天委派不少于3名教师，对要过河的学生进行放学前编队，由老师统一带队，过马路、走夹板、上渡船。

上船前，每份过河学生名单，由班主任及学校监督安全的教师分别签字确认，乡镇工作人员作为监管人员二次核对确认，渡船负责人再度签字确认。到了河对岸，早已收到微信通知的家长，自己或者委托他人从船上将孩子接离水域。“三年来，渡河工作无缝衔接，风雨无阻。”董远兵说。

紧盯薄弱环节

设置盯防哨岗

电话声响起，是渠水大桥边上的“哨岗”唐才杰打来的，“6个娃要下河，快来！”洪江市托口镇中学副校长石光程来不及多想，发动车子，直奔大桥下的码头。1公里多路程，3分钟就到。4个男生2个女生，衣服已经放在岸上，正向深水区试探。

石光程把车一停，飞快地跑过去，一边呼喊、一边准备联系学校老师增援。见到老师来，几个孩子乖乖上了岸。老师们交代了一番后，孩子们各自返家。

渠水大桥下的码头，离托口镇中学不远，是不少孩子放学路上的必经之地。以前每逢夏天，就有孩子在这里下河。“减少风险，紧盯薄弱环节，是关键中的关键。”托口镇中学校长易林峰说，为此，通过镇村两级配合，学校在容易吸引学生戏水的地方，发动居住在点位附近老百姓，义务设置防溺水盯防哨岗。每个哨岗都留存石光程的联系方式，一旦有情况发生，可以第一时间通知学校处置。唐才杰一家就是义务加入到哨岗队伍中来的。

为使学生溺水防范细致入微，怀化市要求，落实学校监管责任，学校周边水域安排专人值守并进行督查。在全市范围内，集中时间、集中力量，对辖区内河道、山塘、水库、水坝、沟渠、洞坑、废弃矿井等进行全面排查和不定期巡查，竭力做到不留死角、不留空白，防患于未然。

夏隆华巡逻的河道两岸，也是怀化市河西学校教师杨宁紧盯着的地方。由于学校就建在河岸边上，操场离沿河步道仅一道围墙之隔，此前不少孩子会在中午和下午两个离校时间段，去河边戏水。

为了保障学生安全，学校在中午12点到1点半、下午3点到5点两个时段，沿河不定期巡逻，劝导、督促学生不要在危险区域戏水玩耍。2017年以后，落实怀化市防溺水工作部署，学校进一步将巡逻规范化、制度化、日常化。

巡逻过程中，有时会碰到其他学校的孩子，杨宁也会及时劝阻。“由于巡逻能较为显著地降低防溺水风险，目前，周边6所学校都加入到了巡河队伍中来。”

各方联动协作

提高安全意识

“不擅自和同学结伴在河边游荡。守规则，我一直有双生命的翅膀……”中方县中方镇中心小学五年级学生张馨月，唱响了老师在班上教的防溺水歌曲。

怀化市在各级学校全面推开防溺水安全警示教育“六个一”活动，除了唱防溺水歌曲外，还有挂一张图、发一封安全信、看一次专题教育片、上一节安全警示教育课、写一篇作文。

“通过持续不断的宣传教育，学生对于防范溺水风险的意识显著提高，对于落水遇险自救的基本能力也有所增强。”怀化市教育局局长郑湘表示，“这项系统工程，还需要的是各方参与、共同努力。”

中方镇中心小学每学期固定的一堂关于防溺水的安全教育课，除了由学校老师讲授外，有时候还由中方镇分管安全的副镇长周於华来授课。“我既是镇里副镇长，同时也是中心小学分管安全的副校长。”周於华说。

发挥镇村两级与学校的联动作用，怀化市明确乡镇（街道）领导兼任本辖区中小学校特聘安全副校长，村（社区）党组织书记兼任本村（社区）小学（教学点）特聘安全副校长，负责防学生溺水及安全管理。全市中小学校（含村小）共聘任安全副校长1687名。

在由县市区长牵头的“九长”责任制下，水利、农业农村、自然资源、住建、公安、应急管理、民政等各个部门均被纳入到防溺水工作中来。通过加强部门协作，整合资源信息，更多涉水安全隐患得以排查整改到位。

截至今年7月，怀化市排查整治水域隐患435处，设立警示标志标牌918块，并全部建立了隐患排查及整改台账；各县市区、各乡镇、各学校安排专人开展常态化巡河巡查；全市所有乡镇和行政村应急救援队已实现全覆盖。

“生命至上，少年儿童的安全健康，是我们牢牢坚守的底线。”郑湘说，坚持重要区域节点有人看、有人巡、有人管、有人防，一张防学生溺水的“安全网络”，正逐步织密织牢。

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 13 版）