预防儿童溺水，我们该怎么做？

暑期到来，越来越多的儿童选择游泳嬉水进行消暑，而每年我国各地儿童、学生溺水事件时有发生。如何预防儿童溺水，平安度过暑假？

北京儿童医院急诊科主任王荃表示，4岁以下儿童的溺水高发地点主要为家中，包括室内的脸盆、水缸、水桶及浴盆等。5-9岁儿童的溺水高发地点可能会涉及户外，比如说水渠、池塘和水库等。10岁以上儿童溺水高发地点主要为池塘、湖泊和江河等。此外还包括一些管理不规范的泳池和戏水场所。

王荃表示，儿童溺水是可以预防的，缺少有效看护是造成儿童溺水的主要原因之一，所以预防儿童溺水，首先是家长应成为防溺水的合格家长。防溺水的合格家长包括这样几个方面，比如说家长做到对儿童有效的看护、采取措施将家中和家周围的水体与儿童隔离开、教授学龄儿童基本的游泳和水上安全技能、带儿童去安全的场所游泳或戏水、划船时为孩子佩戴安全装备、从小培养儿童防溺水的知识和意识。另外还应叮嘱孩子如果发现他人溺水，绝不能擅自下水救人，应积极呼救。

作为家长，应该怎样做好有效地看护儿童呢？王荃表示，预防儿童溺水的首要措施是时刻有效看护，其核心三点是要做到专心、不间断和近距离，尤其是当儿童在水中或者水周围时，无论是在泳池中、澡盆里，还是在开放性的浴场中，家长都应专心看护儿童，不要分心做其他事情。因为溺水发生的过程十分迅速，并且随时可能发生。一旦发生，就可能会致命。近距离强调的就是家长要与孩子保持一臂之内的距离，这样在发生危险的时候，家长能做到“伸手可及”。此外，家长不能将低龄儿童单独留在卫生间和浴室，或者泳池、开放的水源边。