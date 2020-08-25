与新冠病毒感染相关 重度儿童多系统炎症综合征值得警惕

科技日报北京8月24日电 （记者张梦然)英国《自然·医学》杂志近日发表的一项研究，报道了对多名儿童多系统炎症综合征（MIS-C）患儿的免疫学分析和详细的临床特征。研究结果表明，MIS-C是一种免疫性疾病，虽然与新冠肺炎不同，但与曾发生新冠病毒感染相关。目前有必要开展进一步研究理解MIS-C的免疫应答机制。

鉴于近期报告出现了这种与新冠病毒相关的新型儿童临床综合征，其特征为多器官功能障碍和全身性炎症，英国伦敦国王学院研究人员此次研究了年龄在7岁至14岁的25名MIS-C患儿（15名男孩10名女孩）。

研究团队发现，有17名儿童的新冠病毒血清抗体呈阳性。在8名血清检测阴性的儿童中，6名儿童曾出现过新冠病毒感染的症状，或与新冠肺炎确诊患者有过密切接触，或是家长中有一人为医护人员。群组中有18人报告了胃肠道症状，7人有肺炎的放射学证据，还有7人出现了冠状动脉扩张或动脉瘤。团队发现，血清检测阳性与胃肠道症状发病率高有关，而冠状动脉扩张或动脉瘤只出现在血清检测阳性的患儿中。

研究人员为该疾病定义了三个临床分期：急性期（病情最重，住院72小时内）、炎症消退期（症状改善）、恢复期（首次门诊随访）。他们分别分析了处于这三个分期的23名、14名和10名儿童的血液样本，并将结果与年龄匹配的7名健康儿童进行比较。

结果发现，在急性期，患儿的细胞因子水平升高，与新冠肺炎成人患者的情况一样。同时，在急性期，B细胞和不同类型T细胞的总数有所下降，新冠肺炎成人患者的免疫应答中也发现了类似下降。这些细胞群在恢复期回到了正常水平。研究人员认为，MIS-C患儿与新冠肺炎成人患者的免疫应答有部分相似之处但也有其他差异，比如另一种免疫细胞中性粒细胞的数量。

研究团队总结称，MIS-C看上去与川崎病（另一种儿童炎症综合征）不同，他们提醒称，此次实验群组依然很小，未来还需开展更多研究来理解MIS-C的激活机制以及与它相关的免疫应答。