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韩国新增新冠确诊病例266例 首尔要求全面义务戴口罩

2020年08月25日08:24 来源：中国新闻网

中新网8月24日电 据韩媒报道，韩国中央防疫对策本部24日通报，截至当地时间当天0时，韩国新增266例新冠肺炎确诊病例，累计确诊17665例。首尔市从当日起，要求所有人在室内外均要佩戴口罩。

此前，韩国单日新增病例已于21日至23日连续3天在300例以上，当日回落至300例以下。

但报道指出，当日新增病例数减少，或是受周末检测数量减少的影响。

新增病例中，社区感染258例，境外输入病例8例。在韩国全国范围内，除了大邱和济州，其他广域地方自治团体均出现了新增确诊病例。

其中，首尔“爱第一”教会相关病例连日增加，截至当地时间23日中午12时，该教会相关病例累计确诊已达841例。职场、宗教设施、医疗机构等，不断出现感染传播环节。

而15日在首尔光化门举行的大规模集会，截至23日，相关确诊人数已增至136人。

此外，非首都圈也陆续出现了新的集体感染事例。

另一方面，当地时间24日零点起，首尔市全境内任何人都必须在室内或室外义务佩戴口罩。除摄取饮食等不得已的情况外，首尔市民不仅要在室内佩戴口罩，在多人聚集的室外也要戴口罩。

(责编：许心怡、崔元苑)


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