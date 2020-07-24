热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

韩国一前线部队17人确诊 首尔又一教会现集体感染

2020年07月24日08:44 来源：中国新闻网

　　中新网7月23日电 据韩媒报道，位于京畿道抱川一陆军前线部队发生新冠疫情集体感染，目前确诊人数已升至17人。另外，位于首尔松坡区一教会也出现集体感染，已致16人确诊。

　　当地时间23日下午2时10分，韩国疾病管理本部中央防疫对策本部副部长在发布会上表示，驻扎在京畿道抱川的一陆军前线部队中，又追加确诊4人，累计确诊病例已升至17人。其中，14人为士兵，2人为军内讲师，1人为讲师家属。

　　据报道，其中1名讲师在授课过程中，并没有很好地佩戴口罩，因此引发军内新冠病毒传播的可能性较高。

　　此外，该讲师还前往过其他4个部队，韩国防疫当局正在对相关部队进行流行病学调查。

　　另一方面，首尔松坡区表示，截至当地时间23日下午2时，该辖区内一教会的相关确诊病例再增11例，累计确诊16例。

　　流行病学调查结果证实，该教会的教徒在发现自己出现症状后，仍参加了礼拜。而且，在唱诗班等场所，并未严格佩戴口罩。唱诗班还进行小型聚会，甚至还组织聚餐。

　　此前，韩国政府下令7月10日至24日期间，禁止在教会内进行小型聚会。

　　韩国防疫当局表示，该教会的教徒于13日首次出现症状，根据调查，是在礼拜及小型聚会时没有遵守防疫守则中的事项。

　　此外，首尔一老人护理中心集体感染累计确诊20例；首尔一金融公司相关确诊人数达9人；光州上门销售企业相关确诊病例升至150例。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn