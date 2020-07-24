韩国一前线部队17人确诊 首尔又一教会现集体感染

中新网7月23日电 据韩媒报道，位于京畿道抱川一陆军前线部队发生新冠疫情集体感染，目前确诊人数已升至17人。另外，位于首尔松坡区一教会也出现集体感染，已致16人确诊。

当地时间23日下午2时10分，韩国疾病管理本部中央防疫对策本部副部长在发布会上表示，驻扎在京畿道抱川的一陆军前线部队中，又追加确诊4人，累计确诊病例已升至17人。其中，14人为士兵，2人为军内讲师，1人为讲师家属。

据报道，其中1名讲师在授课过程中，并没有很好地佩戴口罩，因此引发军内新冠病毒传播的可能性较高。

此外，该讲师还前往过其他4个部队，韩国防疫当局正在对相关部队进行流行病学调查。

另一方面，首尔松坡区表示，截至当地时间23日下午2时，该辖区内一教会的相关确诊病例再增11例，累计确诊16例。

流行病学调查结果证实，该教会的教徒在发现自己出现症状后，仍参加了礼拜。而且，在唱诗班等场所，并未严格佩戴口罩。唱诗班还进行小型聚会，甚至还组织聚餐。

此前，韩国政府下令7月10日至24日期间，禁止在教会内进行小型聚会。

韩国防疫当局表示，该教会的教徒于13日首次出现症状，根据调查，是在礼拜及小型聚会时没有遵守防疫守则中的事项。

此外，首尔一老人护理中心集体感染累计确诊20例；首尔一金融公司相关确诊人数达9人；光州上门销售企业相关确诊病例升至150例。