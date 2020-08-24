严重骨松查查甲状旁腺

受访专家:浙江大学医学院附属第一医院甲状腺外科主任 邬一军

本报特约记者 王 蕊

8年前，刚过花甲之年的冯女士因为一次意外导致左小腿骨折，在当地医院做了手术，出院静养时，她越想越后怕：怎么会无缘无故就摔倒骨折呢?“我们年纪大了，容易缺钙，肯定是骨质疏松了。”一个来探望的朋友如是说，“平时吃点钙片，多补补就好了。”冯女士觉得有道理，此后每天都吃钙片。好景不长，3年前，冯女士走路没有力气，情况严重时连站着都困难，“有时膝关节痛，但休息一下就能缓解。”冯女士认为可能是钙补得还不够。

前不久，冯女士由于腹痛难忍查出肾结石。考虑到冯女士这几年的奇怪表现，女儿坚决要求给她进行全面体检，这才发现她还存在双侧甲状腺多发结节，甲状旁腺占位，血生化检验结果提示血钙和甲状旁腺激素(PTH)明显升高。结合影像学及核医学检查，医生诊断冯女士患有甲状旁腺瘤，进而导致甲状旁腺功能亢进。

“甲状腺是人体非常重要的内分泌器官，甲状旁腺与甲状腺密切相关，它位于甲状腺背面的中部和下部，通过控制甲状旁腺激素的分泌，来调节体内钙、磷的代谢，保持血钙稳定。”浙江大学医学院附属第一医院甲状腺外科主任邬一军解释，造成甲状旁腺功能亢进的原因有很多，甲状旁腺本身发生过度增生、瘤变、癌变等均是诱因。另外，长期缺乏维生素D、有肾功能不全的人，由于血钙水平低，需要甲状旁腺来分泌更多激素提高血钙水平，也有可能引起继发性甲状旁腺功能亢进。

甲状旁腺功能亢进会使甲状旁腺激素分泌过多，体内血钙水平升高，而体内钙的含量是维持在一个稳定状态的，血钙升高就意味着骨钙的流失，继而容易引起骨质疏松，此时如果一味盲目地补钙，只会使血钙继续升高，加重高血钙对骨骼、肾脏、心血管系统、消化系统、神经系统的伤害，反而得不偿失。“血钙水平升高也是造成冯女士肾结石的一个主要因素。”邬一军介绍，冯女士出现的行走无力、无法站立等都是血钙升高的表现。听了医生的解释，冯女士后悔不已，没想到这几年的疯狂补钙反而害了自己。

要想知道自己是否存在甲状旁腺功能亢进，做一次甲状旁腺激素检查即可明确诊断。但与此同时，邬一军提醒，虽说骨质疏松、骨折是甲状旁腺功能亢进最常见的表现，但这并不意味着只要有骨质疏松就要查甲状旁腺。如果患者存在以下情况，可以去医院专科检查：1.骨质疏松严重或既往脆性骨折者，骨密度明显低于同性别同龄人者;2.反复出现泌尿系统结石者;3.长期肾功能不全者;4.甲状旁腺功能亢进的患病率随年龄增大而增高，女性患病率是男性的2~3倍，若患者同时出现高钙血症也需重视。

微创甲状旁腺切除术是目前的主要治疗方式，治愈率为95%~99%。冯女士手术后恢复良好，最近甲状旁腺激素和血钙已恢复正常。▲