想靠健走减重瘦身？先来看看这些注意事项

众所周知，运动有助于促进身体活动，控制甚至逆转疾病。而健走作为一项受众面广泛、简便易行的运动项目，也得到了越来越多人的青睐。但是，健走如果不科学地进行，很可能徒劳无功甚至适得其反。那么，我们应该如何科学健走？关于健走又有哪些常见误区？

健走较普通走路有何不同？

正确的健走姿势是脚步迈开、迈大，脚后跟先着地，手臂配合甩动。

科学健走在时间、速度上都有要求。正常人每天健走一万步左右，步数分配大致为“朝三暮四”（早上3000步，上午至下午3000步，晚上4000步），但具体分配以个人习惯和身体状况为准，其中3000步需要略微快速，达到微微出汗的效果即可。

健走时需要控制的心率根据年龄的不同也有相应的要求。中老年人大致为150－年龄=适宜心率（约100次/分钟），40岁上下的中青年大致为170－年龄=适宜心率（约120～130次/分钟）。

健走后的人群在体重、体脂等方面会出现改善，且在100天左右效果较为明显。

如何做到科学健走？

首先，无论是慢性病患者还是普通人，都要选择舒适的软底运动鞋或专业健走鞋、易干或吸汗的衣物及随身携带的必备药物和饮用水等。健走场地应选择树荫下、平路上。在开始健走前要做好热身及肌肉拉伸运动，以便身体能够及时适应接下来的运动。

其次，在健走过程中要注意强度及幅度，以“量力而行”为限，其间也需要少量多次地补充水分。

最后，健走结束后20分钟左右，要及时进行放松活动，利于促进肌肉和身体的恢复，减少肌肉酸痛。

常见的健走误区有哪些？

有些人认为，进行健走运动时，循序渐进不重要，偶尔大暴走对身体影响不大；也有人喜欢早晨空腹健走或餐后立即健走；还有人认为走得越快越好。

这些行为不仅不能使健走达到预期效果，反而还可能对身体造成一定危害。特别是心血管脆弱、骨质疏松的老年群体，一定要在正确评估身体条件后，再进行合适的运动，切忌从众盲目健走。

受访专家：中国疾控中心慢病中心主任吴静、中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰