上海不断调整新冠肺炎输入病例救治措施 加强人性化服务

上海市卫生健康委23日披露，针对境外输入病例的病情的特点，上海医务工作者不断调整治疗措施，加强人性化服务，从心理健康、语言翻译、饮食管理、批量救治等方面提高救治水平。在医务人员的共同努力下，越来越多的确诊病例康复出院。

当日，10例输入性新冠肺炎病例，经定点医疗机构医护人员精心诊治和护理，专家组评估，认为符合国家卫生健康委最新的新型冠状病毒肺炎确诊病例出院标准，痊愈出院。这10例确诊病例中，有2例为菲律宾籍船员，随船而来；其余8例为中国籍，乘坐不同航班从不同国家入境。他们多为中青年，病情均属于轻型或普通型，在院期间，医生给予抗感染、中药、加强营养以及对症支持治疗等治疗措施，现治愈康复出院。

患者代先生一直在非洲务工，8月11日由科特迪瓦入境。据他介绍，在今年3月，他在非洲当地出现了胃部疾病，由于非洲医疗条件有限，一直想回国治疗胃病。但因种种原因一直拖到8月回国，入境后便确诊罹患新冠肺炎，仅10天就康复出院。

41岁的王先生8月7日由阿联酋入境，8月13日被确诊罹患新冠肺炎。之前阿联酋航班有不少人先后被确诊，让王先生心理压力很大。刚刚入院时，王先生精神状态不佳、睡眠质量也不好，医生和护士发现后，每天除了给予药物治疗外，还经常对其开导，加以安慰。最后，王先生消除顾虑，积极配合治疗。

上海市公共卫生临床中心(公卫中心)医务部主任沈银忠向记者介绍了近期新冠肺炎患者治疗情况。他说，输入性疫情有时具有批量化特点，医院短时间可能收治大量患者。针对这个情况，医疗机构配备了充足的预备医护救治力量，根据收治情况，随时调整进入应急病房的人员组成和数量， 及时救治患者，减少等待时间。

公卫中心为患者提供个性化的服务，包括：选派营养师进入病房，为患者提供个性化餐饮服务；病房配备语言翻译机器，选派能讲法语、英语等语种的医护人员进应急病房；医院还加大心理支持，关注患者心理状况，引入心理师参与救治。

此外，上海医学专家们每周定期召开两次专家研讨会，讨论和解决临床救治中存在的问题，不断优化临床救治方案和策略。针对某些患者病毒核酸转阴时间相对较长的情况，医院组织多学科专家研究，商讨对策。根据研究国内外新冠肺炎诊治进展和专家们及时评价和调整临床诊疗方案，减少不必要和不合理用药，临床救治方案更趋精准。(记者 陈静)