“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”炎炎夏日，剥出一颗洁白如雪的荔枝肉，品尝甘甜的荔枝香的同时，还可摄入多种营养素。荔枝肉含有丰富的葡萄糖、蔗糖、叶酸、精氨酸、色氨酸、维生素B1、维生素B2、维生素C及钙、磷、铁等成分。它可促进微细血管的血液循环，防止雀斑的发生，令皮肤更加光滑；能增强机体免疫力，提高抗病能力；还有营养脑细胞、改善失眠的作用，对于健忘、神疲等症能起到补气安神的效果。

从中医角度看，荔枝肉味甘、酸，性温，有养血健脾、行气消肿的功效，主治病后体虚、津伤口渴、脾虚泄泻、呃逆、食少、瘰疠、疔肿、外伤出血等病症。荔枝核味甘、微苦，性温，有理气止痛、祛寒散滞的功效，主治疝气痛、睾丸肿痛、胃脘痛、痛经及产后腹痛等病症。荔枝性热，有些人在夏季吃荔枝会出现上火现象。但用好了，可获得较好的保健效果。下面推荐几款药膳：

荔枝虾仁

原料：荔枝15颗，虾仁200克，彩椒半个，芦笋80克，鸡蛋1个，油、盐、胡椒粉、生粉、姜各适量。

做法：1.将荔枝剥壳去核后放入淡盐水中泡一下；将虾去头后剥出虾仁，挑出虾线，放入适量的盐、胡椒粉、生粉和半个蛋清，抓匀后腌制10分钟。2.锅中烧开水，加入适量的盐和几滴油，下入芦笋快速烫后拿出来冲凉水；再加虾仁放入其中滑熟。3.锅中加入适量的油，先下入姜片和虾仁翻炒片刻，芦笋和彩椒切断后入锅一起翻炒，再加入荔枝，最后用少量的水淀粉勾芡，大火收汁，装盘即可。

功效：具有开胃益脾、补充能量、健脑补脑、美容养颜等功效。

荔枝莲子淮山粥

原料：干荔枝肉50克，淮山药、莲子各10克（捣碎），粳米100克，调味品适量。

做法：将干荔枝肉、淮山药和莲子加水煮至软烂，加入大米100克，同煮粥，最后根据喜好用油盐或白糖调味即可食用。

功效：可治老人晨起腹泻（五更泄），大便溏稀等症。

荔枝大枣汤

做法：荔枝干、大枣各7个，水煎服，每日一剂。

功效：可治妇女虚弱贫血。

注意事项：1.阴虚火旺者、糖尿病患者慎服荔枝。2.吃荔枝的同时或前后，最好也吃富含碳水化合物的食物，如白面、大米等。3.荔枝不宜多食，若连续、大量食用鲜荔枝会产生头晕、心慌、脸色苍白、饥饿感、出冷汗、恶心、手足无力等，严重者还会出现眩晕、抽搐、呼吸不规则，甚至突然昏迷、脉搏细弱、类近低血糖症状，医学上称为荔枝急性中毒，即荔枝病。