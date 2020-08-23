“饿才吃，渴再喝”太伤身

饿了吃饭、渴了喝水，在很多人眼中，是再正常不过的事情了。但实际上，这种“饥餐渴饮”的被动饮食方式对健康很不利。

感觉到饿了才吃饭，往往更容易选择高热量高脂肪的食物，并且进餐速度也快，最终导致能量摄入过多。此外，感到饥饿时说明血糖水平已经降低，突然大量进餐会引起血糖水平大幅波动，进一步影响胰岛素调节功能。因此，吃饭要按时，手边可以准备一些小零食，如牛奶、坚果、香蕉等，实在忙碌时，也要在饭点时补充点能量。

等到口渴时再喝水就晚了，此时身体已经处于缺水状态，血液开始浓缩，泌尿结石等风险随之上升。口渴时，不少人喜欢大口灌水，这种喝水方式会快速稀释血液，增加血流量，心脏工作量、心肌耗氧也会相应增加，容易诱发冠心病、心衰等。正确的做法是勤喝水，每次两三口，不要等到渴了再喝。此外，每天还要重点把握三个喝水时段：早起一杯水（约200~300毫升）；睡前一小时一杯水；餐前一杯水。 ▲