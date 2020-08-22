科学饮食需要推倒“思维之墙”

近年来，“糖”在不少人心中，尤其是女性消费者心中成了肥胖的“凶手”，甚至“闻糖色变”。为了迎合消费者心理，市面上出现了口味多样的“无糖饮料”，价格普遍较普通饮料高。但该种饮料真的“无糖不长胖”吗？消费者协会提醒广大消费者，“无糖饮料”不能放肆喝。

所谓“无糖”，不过是商家宣传的文字游戏，仅代表该食物“不含蔗糖”，其可能含有葡萄糖、果糖等其他种类单糖，乳糖、麦芽糖等双糖以及能够转化为单糖、双糖的淀粉和其他碳水化合物，若过量摄食这些糖类，也会导致血糖浓度升高。而“无糖饮料”中含有的甜味剂易使胰岛素敏感性下降，影响人体组织细胞对葡萄糖的摄取和利用能力，进而带来肥胖和糖尿病的隐患。

广大消费者在选择食物时，不能囿于固有思维，切勿偏信商家的广告营销，否则就容易陷入“消费迷思”中。必须推倒思维里的墙，对“神化”宣传多留个心眼。

科学认知食品，明白理性消费，要求消费者真正理解相关概念，提高自身科学素养，避免被商家广告洗脑，当遇到各类声称有“神奇功效”的食品时，应多求助于亲戚朋友，问一声“可信吗”，从而减少上当受骗的可能性，跨越那些藏身于“概念”噱头中的陷阱。（孔德淇）