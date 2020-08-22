今日处暑：暑气渐消 日常饮食需要注意啥？

连续几场的秋雨，预示着处暑时节的到来。处暑即出暑，炎热离开，暑气渐消，天气慢慢的转向凉爽。当外界的暑湿之邪褪去后，养生的重点就可以适当转换为滋润平补，这时就可以开始润燥养肺了。北京中医药大学东方医院营养科医生魏帼特别提醒：处暑时节的补养应以平补为佳，因为天气虽然开始凉爽，却没有完全寒凉下来，这个时候的燥邪以温燥为主，既需要润燥养肺，又要注意不能太过温补，以防滋生内热。

常见食材中的苹果、梨、石榴、柚子、葡萄、枇杷、菠萝、芝麻、糯米、粳米、蜂蜜、桔梗、银耳、莲藕等食物，都具有柔润的作用，可以益胃生津，缓解秋燥而不滋生内热。在处暑时节可以适当食用。而常见的药食同源的中药材中，麦冬、百合、山药、西洋参等，也适合在处暑时节食用。

处暑时节有些地方喜欢进食鸭肉，有些地方喜欢烹调药茶来去热润燥，这些都是可以的，有时根据本地的气候特点来进食适当的食物、药物，并逐渐形成风俗习惯，也是广大人民长期生活经验的体现。

鸭肉的肉质鲜嫩肥美，营养丰富，含有人体所需的蛋白质、脂肪、维生素，以及钙、磷、铁、锌等多种矿物元素及微量元素。但是鸭肉的蛋白质含量相对较少，而脂肪含量较多，所以进食时需要去皮，同时控制食用量。中医认为鸭肉具有甘、平微寒的特性，可以补气益阴、利水消肿。中医药膳中的常见做法是蒸、熬汤。但是结合民间饮食习惯，可以略作调整为粥品，兼具补肺润燥、养胃生津的作用。

这里，魏帼医生为大家推荐了鸭肉粥和生津茶。

鸭肉粥

鸭肉粥，食材参考《太平圣惠方》中的青头鸭羹，但略作调整。鸭肉粥中包含鸭肉、白萝卜、山药、莲藕和粳米，另有葱、食盐适量作为调味。

制作方法：先将鸭肉去皮去油脂后，切小块，白萝卜、山药和莲藕洗净切片，葱切碎成葱花。然后将鸭肉、粳米放入砂锅中，加水适量。武火煮开后，改用文火将鸭肉煮至半熟后加入萝卜、山药和莲藕，继续煮至鸭肉熟后，加少许葱花、食盐调味后即可食用。

方解：方中鸭肉具有滋五脏之阴、养胃生津的作用，白萝卜可以清热益胃，山药和莲藕健脾滋阴，全方平补滋阴，清热益胃。

除了常见的粥品和食材之外，加入一些药物的茶饮方制作起来比较简单，携带方便，更适合大家日常使用。

生津茶

生津茶，出自《慈禧光绪医方选议》，方药组成选择了青果、石斛、菊花、荸荠、麦冬、芦根、桑叶、竹茹、藕和黄梨。制作方法也十分简单，将这些食材去皮切片，放入清水煎煮后代茶饮即可。

方中桑叶、菊花清热宣肺，麦冬、石斛、芦根、藕和梨则滋阴润燥，竹茹、青果、荸荠清热化痰，这样的方药组成以润肺为主，兼顾清热，非常适合处暑时节饮用。