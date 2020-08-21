同样嗅觉失灵 新冠感染与普通感冒大有不同

新冠病毒感染者常出现嗅觉失灵。欧洲研究人员最新发现，这种嗅觉失灵和普通感冒引起的嗅觉失灵存在很大差别，相关发现可能有助找到更快捷的新冠感染筛查方法。

英国东英吉利大学19日发布公报说，该校研究人员与欧洲多所高校的同行共同分析了新冠病毒感染对嗅觉的影响，研究成果已发表在学术期刊《鼻科学》上。

据介绍，研究团队对10名新冠病毒感染者、10名重感冒患者以及10名健康人士进行了嗅觉和味觉测试，结果发现，尽管新冠患者和感冒患者都会出现嗅觉失灵，但新冠患者辨别气味的能力更差，在味觉上难以品尝出苦味和甜味。此外，嗅觉失灵的新冠患者通常可以自由呼吸，不会像感冒患者那样有流鼻涕或鼻塞症状。

研究人员表示，一些理论认为感染新冠病毒会影响包括大脑在内的中枢神经系统，而新发现或许能提供更多这方面的证据。

研究报告作者之一、东英吉利大学的卡尔·菲尔波特教授说，这项发现意味着嗅觉和味觉检测可以用于区分新冠病毒感染和普通感冒，尽管这种检测无法取代鼻咽拭子检测等常规诊断方法，但可在不便开展常规检测时快速初步筛查新冠感染。（记者张家伟）