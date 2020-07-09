新冠肺炎康复后会留后遗症吗

北京新发地新冠肺炎疫情发生以来，已经有一些患者陆续康复出院。很多人关心，新冠肺炎患者康复后与得病前相比，身体会发生哪些变化？康复后会不会留下肺部纤维化、味觉和嗅觉功能减退、股骨头坏死等后遗症？治疗新冠肺炎的药物对人体有没有副作用？今天我们就来跟大家聊一聊新冠肺炎患者病愈后的这些问题。

大部分患者没有肺部实变

之所以被称为新冠肺炎，是因为新冠病毒对人体肺部的影响最大。新冠病毒通过结合ACEⅡ分子来敲开人体大门。ACEⅡ分子在人体内部广泛存在，在肺部组织和小肠组织最丰富，因此肺脏是最主要的受累器官之一。

新冠肺炎会对肺部造成哪些损伤呢？在损伤早期，肺部会出现肺间质病变，病变主要累及肺间质，也可累及肺泡上皮细胞及肺血管，影响人体氧气和二氧化碳的交换。这时患者会出现低氧血症、憋气等症状。如果病情进一步发展，会出现肺部渗出增多，渗出增多是一种肺泡的应激性反应，渗出多转化为痰液，患者表现为咳痰。大量的黏液痰栓会造成肺脏实变，引发出血。渗出物被周围组织吸收的过程以及炎症修复过程会导致肺间质纤维化逐渐形成。此时没有实变的肺泡代偿性地过度通气，又会造成肺泡隔断断裂，加剧肺间质纤维化。

不过，大家不必过度担心。此轮新冠肺炎确诊病例以轻型和普通型为多，轻型和普通型病例是不会出现肺脏实变的。大部分新冠肺炎病人在一两周内就能够康复。部分重型或危重型患者恢复的时间可能会相对延长，不过目前观察到的重型和危重型患者出院后肺纤维化一部分是可逆的，而远期遗留肺功能的改变还需要长期观察。

嗅觉味觉丧失短期内多可缓解

前面说的ACEⅡ分子在人体广泛存在，它几乎存在于所有的器官的内皮细胞和平滑肌细胞上。因此新冠肺炎的症状不仅局限于呼吸系统，它还可能造成消化系统、神经系统、肝脏、肾脏和皮肤等的改变。近一段时间，关于新冠病毒感染后造成味觉和嗅觉丧失的情况受到人们的关注，一些名人如英国的查尔斯王子、美国NBA球星戈贝尔都表示感染新冠病毒后出现了嗅觉和味觉的缺失。北京地坛医院副院长吴国安在6月24日的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上介绍，6月11日北京新发地聚集性疫情发生后，在地坛医院收治的256例确诊病例中，有嗅觉改变的33人，发生率为13%；有味觉改变的21人，发生率为8%。这一比例远低于欧美一些国家报道的70%病例出现嗅觉丧失的比例。因为韩国有媒体报道，该国出现味觉和嗅觉丧失的比例也仅在15%左右，所以初步猜测，这可能跟人种有关，不过其中原因还有待进一步研究。

其实，味觉和嗅觉丧失在上呼吸道感染中非常常见，比如我们患普通感冒后就会出现食不知味、闻不见味儿的情况。这是由于上呼吸道感染后，鼻塞或鼻腔黏膜充血，引起嗅觉及味觉的敏感性下降所致。大多数感冒都是急性起病，所以感冒康复后味觉和嗅觉很快就会恢复。但是一些慢性鼻炎患者，长期的炎症刺激导致嗅神经的不可逆损伤，就会出现嗅觉消失的情况。相较于一般病毒感染，新冠病毒感染的时间长，而且病毒有可能造成神经系统的损伤，这就会出现一些新冠肺炎患者描述的康复后仍遗留嗅觉和味觉缺失的情况。但《美国医学会杂志》的一篇文章称，90%的味觉和嗅觉丧失的新冠肺炎患者在病后几周内得到缓解。味觉和嗅觉丧失作为新冠肺炎的一项临床症状，正在被人们逐渐认识。

一般不会出现股骨头坏死等问题

疫情初期，在武汉出现了很多重型和危重型的病例。新闻报道了武汉中心医院感染新冠肺炎的易凡和胡卫锋两位医生出现了皮肤变黑的情况，最终，胡卫锋医生经抢救无效不幸离世。人们在向这些白衣天使致敬的同时，也开始关注新冠肺炎治疗药物的副作用问题。

患者在治疗过程中之所以变黑脸，是因为新冠肺炎危重型病例的肺脏损伤非常严重，患者在病毒性肺炎的基础上继发严重的细菌或真菌感染，此时就会用到大量的抗生素和抗真菌类药物。其中一些药物会引起皮肤色素沉着，出现大家看到的“黑脸医生”的情况。但是，药物造成的色素沉着会随着停用药物而逐渐消退，易凡医生痊愈出院回家后皮肤就逐渐恢复正常了。

提到新冠肺炎患者的后遗症，大家还会联想到2003年部分SARS康复患者由于应用了大剂量激素而出现的股骨头坏死病。事实上，经过17年科学技术的发展，我国的医疗水平和医疗资源较2003年已经有了很大的进步。当年治疗“非典”患者的低氧血症时，一旦呼吸机难以改善病情，只能用大剂量的激素控制炎症反应。而今天，我们有了更多的手段，比如可以使用“ECMO”直接替代肺脏的氧合功能。而且从第一版《新冠肺炎诊疗方案》起，我们就把糖皮质激素的使用剂量和疗程进行了严格的限定，对于病情进展迅速、炎症反应过度激活的患者，激素的使用时间被限定在3-5天，最多不超过10天，因此一般不会出现股骨头坏死等严重后遗症。

延伸阅读

出院后多喝水勤洗澡

根据国家卫健委发布的新冠肺炎患者出院标准，体温恢复正常3天以上，呼吸道症状明显好转，肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善，间隔24小时以上的连续2次痰、鼻咽拭子等呼吸道标本新冠病毒核酸检测阴性人员，就可以出院了。但是由于新冠病毒十分狡猾，为了避免出现“病毒复阳”引发的传染隐患，以及保护刚刚康复的患者免受其他病原感染，新冠肺炎患者治愈出院后仍然要集中隔离14天。隔离结束后要做好个人防护，勤洗手，常通风。出院后2周、4周进行复诊。康复患者要注意保持积极乐观的生活态度，做到在心理上复原。精神上的复原是提高新冠肺炎患者生活质量的重要部分，消极的精神因素会极大地削弱机体的免疫功能，影响机体康复。保持愉快的情绪对患者的康复十分有利。

此外，患者出院后要注意肺部的保养。养肺最简单的办法是积极补充水分。如果空气过于干燥可将热水倒入杯中，用鼻子对着茶杯吸入水蒸气。还要勤洗澡，因为皮毛为肺的屏障，积燥最易伤皮毛，进而伤肺，而洗浴有利于血液循环，可使肺与皮肤气血流畅。康复患者还要保持健康的生活方式。比如适当运动，多做做八段锦、广播体操、扩胸运动等。膳食方面，补充优质的动物蛋白，适当增加新鲜水果蔬菜的摄入，逐步恢复到正常的饮食状态。如果有条件，还可以适当吸氧。

（作者：北京佑安医院感染科医师）