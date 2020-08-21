上海市报告11例境外输入性新冠肺炎确诊病例

中新网8月21日电 据上海市卫生健康委员会官方微博消息，8月20日0—24时，上海市通过口岸联防联控机制，报告11例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院8例，均来自阿联酋。

病例1—病例6为中国籍，病例7为英国籍，在英国留学或生活，8月13日自英国出发，经俄罗斯转机后于8月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8—病例10为中国籍，在埃塞俄比亚工作，8月17日自埃塞俄比亚出发，8月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11为中国籍，在巴西工作，8月17日自巴西出发，经荷兰转机后于8月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

11例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者269人，均已落实集中隔离观察。

8月20日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至8月20日24时，累计报告境外输入性确诊病例520例，治愈出院442例，在院治疗78例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例0例。

截至8月20日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至8月20日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。