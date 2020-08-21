有这些习惯 胆总管结石易找茬

廖老伯今年89岁了，这天晚上9时多，他突然腹部疼痛难忍，发烧39.7℃，家人赶紧将其送到广州市第一人民医院急诊科。家人说廖老伯几个月之前也出现类似症状，保守治疗挺过去了。这次再次发作入院，急诊B超检查发现胆总管结石、急性胆管炎，最终通过微创手术取出结石。专家表示，相比外科手术，经内镜逆行胰胆管造影治疗创伤小、恢复快，避免了外科手术的风险及疼痛。

89岁老伯急性胆管炎发作

廖老伯今年89岁了，7月15日晚上9时多，他突然腹部疼痛难忍，并且高烧达到39.7℃，家人赶紧将其送到广州市第一人民医院急诊科。据其家人介绍，廖老伯几个月之前也出现类似症状，保守治疗挺过去了。这次再次发作入院，急诊B超检查发现胆总管结石，急性胆管炎。

考虑到廖老伯年事已高，心肺功能较差，还有高血压、糖尿病等慢性病，外科手术实在风险太大。急性胆管炎是危急重症，如不能及时解除梗阻，随时可能转为感染性休克，危及生命。

广州市第一人民医院消化内科的专家会诊后，根据患者病情，决定立即为其行急诊ERCP（经内镜逆行胰胆管造影）取石术。在周永健主任的带领下，消化内科ERCP团队经过30分钟的内镜下微创手术，顺利取出多个结石及大量泥沙样结石，当晚廖老伯腹痛缓解，发热消退，第二日即可下床活动。

日常不良习惯可增加发病率

胆总管结石是指位于胆总管内的结石，是胆道系统的常见病及多发病。据临床调查研究，在我国的人群发病约为4%~11%。

形成胆总管结石的主要原因是遗传性胆固醇代谢异常、胆汁淤积以及胆道系统的感染。如案例中廖老伯这样的情况，因老人年龄比较大、身体机能下降，出现了胆汁淤积引发了胆总管结石。

周永健提醒，日常不良的生活习惯可增加其发病率。市一消化内科英嵩崧医生详细解释说，一般来讲，食物是刺激胆囊收缩的主要动力，正常人在进餐后胆囊收缩，胆汁排出，胆囊中仅残存少量胆汁，胆汁中的胆固醇饱和度也会下降，胆固醇不易析出，结石也不容易形成。但像一些经常不吃早餐，或者是饿一顿饱一顿，饮食不规律的人群，胆汁浓度增加，日积月累，会导致胆固醇沉积结晶，形成结石。胆结石长在胆囊里叫胆囊结石，在胆管里叫胆管结石。

此外，经常吃火锅、烧烤、蛋黄、动物内脏等油腻食物的人群也容易增加发病；四十岁以上的女性，如果雌激素波动比较大，缺乏运动，爱吃高脂肪、高糖类、高胆固醇等食物，也会增加得胆总管结石的可能性。

三大症状：上腹绞痛、高热和黄疸

胆总管结石最典型的临床表现是上腹绞痛和放散性背痛，寒战、高热和随后发生的黄疸三大症状；患者表现为高热，会导致肝细胞损害和胆汁淤滞等一系列中毒性症状，如未及时就诊，或就诊时间较晚，感染会进一步加剧，出现全身毒血症和中毒性休克症状，严重的可危及生命。

周永健介绍，ERCP（经内镜逆行胰胆管造影）是胆胰管疾病的首选诊疗方法。ERCP是指将十二指肠镜经口插至十二指肠降部，经十二指肠乳头导入专用器械进入胆管或者胰管内，在X线透视下注射造影剂造影，通过球囊取石等操作，完成对胆、胰疾病的诊断，并在诊断基础之上实施相应介入治疗。

英嵩崧介绍，与传统的胆总管结石开腹手术或腹腔镜下胆管探查取石术相比，ERCP创伤小、风险小、操作方便、安全，病人可重复接受治疗，不受多次手术腹腔粘连的影响。

三方面入手预防胆总管结石

1.养成健康的饮食习惯。有规律地进食，按时吃早餐，保持清淡的饮食习惯，少吃油腻的、煎炸的、烧烤食物。一定要减少高脂肪食物的摄入，不能长期不吃早餐。

2.保持适当的运动。可适当锻炼身体，促进胆汁的排泄。

3.养成良好的卫生习惯。胆管反复发炎跟寄生虫有很大的关系，要注意饮食卫生，尽量远离寄生虫感染的因素。（全媒体记者张青梅 通讯员黄月星、林泳）