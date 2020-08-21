为维护世界粮食安全贡献中国经验

2020年8月19日是第十二个“世界人道主义日”，本报采访了在农业人道主义援助领域工作22年的联合国世界粮食计划署驻东帝汶代表刘大耕，与读者分享他的人道主义援助故事。

作为联合国世界粮食计划署第一位中国籍驻外代表，刘大耕先后被派驻到5个国家，协助当地政府开展粮食援助工作，为维护世界粮食安全贡献了中国力量。

“我就是一个农民”

刘大耕出生于湖北省，爷爷为他取名为“大耕”，是希望他将来能够为农业发展做出贡献。刘大耕牢记爷爷的嘱托，在1986年考入南京农业大学农业经济管理专业，毕业后进入农业部国际合作司工作。

1998年，刘大耕加入世界粮食计划署驻华代表处，由此开始了自己的联合国职业生涯。

22年间，刘大耕被世界粮食计划署派驻缅甸、朝鲜、苏丹、印尼等国家，协助当地粮食援助和农业发展，期间还被临时抽调去阿富汗、巴基斯坦、埃及和缅甸协助当地办公室执行紧急粮援项目。

2018年4月，刘大耕被派驻到东帝汶，担任该署驻东帝汶代表，成为该署的第一位中国籍驻外代表，任职至今。

刘大耕说，“我毕业后一直从事粮食安全相关工作，从未离开过‘三农’领域，脑海中装满了‘三农’语言，已经成为了一个农民。”

“改善生计是使命”

刘大耕说，“拯救生命，改善生计”是世界粮食计划署的重要使命之一，也是自己一直以来坚守的工作信念。

东帝汶是世界上最不发达的国家之一，新冠肺炎疫情暴发后，全球供应链中断，该国在获取防疫物资和粮食进口方面遭遇严峻挑战。刘大耕积极配合世界粮食计划署开启全球物流中心网络，在东帝汶主持吉隆坡-帝力人道主义航线的运作。

航线自2020年6月14日开通以来，已经完成7次运输工作，累计运载310位乘客，为东帝汶带来3100多公斤的医疗物资，解了该国的燃眉之急。世界粮食计划署建议的3万吨大米战略储备进口计划也被该国政府采纳。

刘大耕还组织该署工作人员向东帝汶儿童发放粮食包，与当地政府一起讨论学生的复课方案，筹划东帝汶疫情后的经济恢复和食物券发放工作。

刘大耕说：“看到受助孩子们露出灿烂的笑容，就是我工作的最大收获。”在发放粮食包时，他认识了8岁的小女孩玛雅。玛雅的父亲刚刚去世，她每天要带着6岁的弟弟步行1小时到学校上课，粮食包是姐弟俩最重要的生活物资。

看到玛雅收到粮食包后露出的感激笑容，刘大耕心中五味杂陈，“东帝汶儿童的营养不良率高居亚洲第一、世界第三，改善营养是东帝汶面临的最大挑战，这些在我们眼中寻常的食物是当地很多孩子的生命线，这种帮助是一种莫大的支持与鼓励。”

“维护好祖国荣誉”

刘大耕说，自己刚加入缅甸办公室时，同事们几乎没有见过中国籍员工，“当时大家都在问我是不是韩国人、日本人，但随着中国综合国力的增强以及承担的国际责任越来越多，中国在联合国的影响力也在不断增大，中国人在联合国扮演的角色也越来越重要。”

刘大耕表示：“我们要做的就是维护好祖国的荣誉，做好自己分内的事就是对祖国最大的回报，一定要让世界听到中国声音，让中国方案能够被更多的人理解和尊重。”

刘大耕认为，中国在农业发展和乡村扶贫上积累了许多独一无二的经验，中国从粮食短缺发展到如今的粮食供给相对平衡，粮食安全达到很好的状态，证明了中国方案的可行性。“我们的方案是非常接地气的，应当让更多的国家看到、理解、应用。”

谈及“光盘行动”，刘大耕非常赞同，他说：“光盘行动对我们来说是很好的提醒，我们要尽可能减少浪费，维护粮食安全。”

刘大耕对自己的工作充满热情，他说，既然自己在大学时期接受了相关的教育，就应当将所学用到实处，以期为保障世界粮食安全做出更大的贡献。