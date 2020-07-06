全球粮食系统抗灾能力需更强大

粮食，人类健康和繁荣的基础。粮食系统亦是人类影响环境的一个主要途径。

英国《柳叶刀·星球健康》期刊日前发表社论，探讨新冠肺炎疫情时期的粮食安全。文章称，新冠肺炎的全球大流行及对疫情的控制措施，将从多方面对粮食系统造成影响。人们比以前任何时候都清楚的一点是：需要在粮食系统中建立更强大的抗灾能力。

“能否吃得饱”与环境影响

保障粮食系统维持良好的性能，密切关系到“能否吃得饱”这一问题，但同时，也不只关系到“吃饱饭”的问题。

粮食系统的失常，还会导致栖息地破坏、水资源短缺、生化循环紊乱（其中包括温室气体排放）、环境污染、废物产生等现象，可以说，粮食系统所能产生的重大影响，不仅决定了谁可以“吃饱饭”，还关系到环境退化的程度以及这种退化发生在什么地区。此外，粮食系统还影响着人们在其经济范围之内，对健康和可持续饮食的消费程度。

评论文章称，全球粮食系统为每个人提供了足够的粮食，但饥饿仍然是一个巨大问题。今年4月发布的《全球粮食危机报告》显示，2019年全球估计有1.35亿人处于粮食不安全状态，是该报告近4年来的最高数字，显示了粮食短缺问题仍在加剧。

新冠肺炎或使严重饥饿人数增加一倍

世界粮食计划署（WFP）近日发表的一篇报告提醒，受疫情影响，位于非洲的中低收入国家恐面临粮食不安全问题。该报告预计，由于疫情、灾害、天气等因素，截至今年年底，非洲面临粮食不安全的人数将增加90%—135%。

一直以来，极端天气、经济冲击、地区冲突，都被认为是造成粮食不安全的主要因素。但现在出现了另一个情况：在结合了新冠肺炎疫情及经济的影响后，世界粮食计划署预测表明，如不采取有效缓解措施，到2020年底将有2.65亿人遭受严重的粮食不安全状况。换句话说，在短短的一年时间内，新冠肺炎可能使遭受严重饥饿的人数大约增加一倍，这无疑将是一个灾难性的情景。

对新冠肺炎大流行的控制措施，也可能会以多种方式影响粮食系统。首先劳动力流动缺乏以及进入市场机会减少，可能会减少一些粮食供应，并增加了粮食尤其是易腐烂食品的浪费，但是供应不会受到较大影响；其次，为了减少病毒的传播机会，流动限制措施正在影响食品运输和加工，表现为食品运送时间增加，供应量相对减少，而日益增长的城市化进程，使更多的人受到全球粮食市场的波及——他们直接依赖粮食贸易，因此容易受到市场波动影响。

借此机会加强粮食系统的薄弱点

世界粮食计划署的报告呼吁，应采取一定措施避免疫情对社会经济造成的严重影响。他们呼吁各国应在粮食安全实时监测方面密切合作，为弱势群体保留紧急的人道主义粮食和营养援助，向弱势国家提供社会保护体系，扩大对食品加工和运输的支持力度，促进贸易走廊畅通。

环境限制日益增加，对粮食的冲击也会越来越普遍。譬如，蝗虫等害虫袭击就可能导致问题快速连续地发生。而这都将进一步挑战我们的应对能力。

评论文章建议开始调整粮食系统，以便更好地为人类和地球服务。在这份“调整清单”中，可做的事情非常多：更多的可持续食品、更多的营养食品、更少的不健康食品、更平等地分配粮食的方法，此外，比以往更清楚的是，人类需要在粮食系统中建立更强的抗灾能力。

文章最后称，我们必须尽一切努力避免新冠肺炎演变成一场粮食危机，但同时，抓住这一机会学习去解决当前粮食系统中薄弱之处的问题，这是我们必须面对的诸多考验中的一个。