酒渣鼻在古籍中是这么记载的：“酒兹鼻者，先由肺经血热内蒸，次遇风寒外束，血瘀凝滞而成，故先紫而后黑也。治宜宣肺气化滞血，行营卫流通，以滋新血，乃可得愈。”

酒渣鼻又称玫瑰痤疮。皮损多以红斑为主，好发于鼻尖、鼻翼、两颊、前额等部位，少数鼻部正常，而只发于两颊和额部。中医认为，其发作是由肺胃积热上蒸，复遇风寒外袭，血瘀凝结而成；或嗜酒之人，酒气熏蒸，复遇风寒之邪，交阻肌肤所致。本病以颜面部中央的持续性红斑和毛细血管扩张，伴丘疹、脓疱、鼻赘为临床特征。多发生于中年，男女均可发病，尤以女性多见。

中医可辩证分型治疗酒渣鼻。首先是肺胃热盛，红斑多发于鼻尖或两翼，压之褪色；常嗜酒，便秘，饮食不节，口干口渴；舌红，苔薄黄，脉弦滑。多见于红斑型。治以清泄肺胃积热。方选枇杷清肺饮加减；热毒蕴肤在红斑上出现痤疮样丘疹、脓疱，毛细血管扩张明显，局部灼热；伴口干，便秘；舌红绛，苔黄。多见于丘疹型。此时热毒炽盛，充斥络脉，蕴结肌肤，故局部灼热，在红斑上出现痤疮样丘疹、脓疱，毛细血管扩张明显；热毒耗损阴津，故口干、便秘；舌红绛、苔黄为热毒蕴肤之象。治以凉血清热解毒。方选凉血四物汤合黄连解毒汤加减。如果发展至气滞血瘀鼻部组织增生，呈结节状，毛孔扩大；舌略红，脉沉缓。多见于鼻赘型。肺胃积热不解，上冲熏蒸鼻面日久，故见毛孔扩大；复感外邪，瘀结于肌肤，致经络阻隔，气血瘀滞，故鼻部组织增生呈结节状；舌略红、脉沉缓为气滞血瘀之象。治以活血化瘀散结。方选通窍活血汤加减。

酒渣鼻除了口服药物，中医的外用外治法也很有效果。鼻部有红斑、丘疹者，可选用颠倒散洗剂外搽，每天3次。鼻部有脓疱者，可选用四黄膏外涂，每天2—3次。鼻赘形成者，可先用三棱针刺破放血，颠倒散外敷。还可配合针灸，针刺疗法取印堂、迎香、地仓、承浆、颧穋，配禾穋、大迎、合谷、曲池，取坐位，轻度捻转，留针20—30分钟，每天1次。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）