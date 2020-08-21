别把孩子的“抑郁”当“叛逆”

一日，精神心理科诊室里来了一对母女。

妈妈进门就说：“孩子今年上初三，两个月前发现孩子用刀划手腕，结果孩子说上网查了，自己得了抑郁症。可她玩cosplay (一种角色扮演)的时候一点都不抑郁。”母亲语气中带着责备和不信任。孩子低头坐着，没有解释。问及孩子时，她欲言又止。

征得母女俩的同意，我建议妈妈先去诊室外。慢慢地，孩子说起了自己的情况：其实一年前自己就有了变化，心情不好，整日闷闷不乐，觉得很压抑。有时自己待着待着就哭了，心情烦躁，特别容易因为一点小事发脾气，尤其是对父母。自己没有精神，不想学习，也不想和同学交流。她觉得干什么都没有意思，才慢慢开始接触cosplay，觉得扮演成不同的角色，可以暂时忘却生活中的不快。后来越来越重，半年前开始用刀划手腕，也并不是想死，只是看着血从身体里流出来感觉心情好一点，感觉是一种发泄吧。

作为接诊的医生，我非常心疼孩子，不知道她在这么多的日日夜夜里如何独自承担这份痛苦。遂向孩子妈妈解释病情，孩子目前的诊断是“抑郁症”。

妈妈很惊讶：“这不是青春期的叛逆吗？怎么是‘抑郁症’了呢？”

那么，到底什么是青春期呢？怎么区分到底是“青春期叛逆”还是“抑郁”了呢？青春期是指11、12岁到14、15岁，相当于初中生的阶段。这段时间在内分泌激素的影响下，男孩、女孩均出现明显的变化，比如身高、体重增加，我们会感觉到孩子“蹿个儿”了，体型也越来越像成人；几乎同时第二性征的出现，比如男孩出现喉结发育、声带变宽而出现的 “变声”、遗精等，女孩出现乳房发育、月经来潮等。

除了身体的变化，心理方面也有变化，比如性意识觉醒，更加关注自己的个人形象及异性对自己的看法；思维的独立性、批判性有所发展，孩子开始独立思考问题；孩子的自我意识增强，觉得自己“长大了”，想自己做主，不想再受到家长和老师的管束，在这个过程中，家长会感觉这个孩子越来越不听话了，越来越 “叛逆”了。

其实“叛逆”并不一定是青春期的必然结果。如果家长能及时意识到孩子的变化，恰当地调节亲子关系，可能就会比较平稳地度过青春期。如果仍存在“叛逆”，且感觉有些“超乎寻常”，一定要想到是否还有其他可能。比如本例中妈妈就错把“抑郁”当“叛逆”。

但“叛逆”实际并不同于“抑郁”。“叛逆”的孩子，有自己的主意，不听话，但整体上情绪是平稳的，精力充沛，愿意和同龄人交往，对生活有兴趣，对未来有打算。“叛逆”总体对孩子的日常生活、学习、交往等没有明显影响。而抑郁症的孩子整体情绪低落，不开心或者常无故心烦，发脾气；精力下降，常觉得累；兴趣、乐趣下降，以前喜欢的兴趣爱好也提不起兴趣，得不到什么乐趣，甚至觉得生活没有意思，悲观厌世，伤害自己，影响正常的生活及学习。家长一定要警惕。

其实，除了“抑郁症”，“叛逆”还有其他可能，比如：“焦虑症”“对立违抗障碍”“品行障碍”等。当然，孩子也可能同时具有“叛逆”和情绪及行为问题，总之，不能把所有的问题都归结为“青春期”“叛逆”。每个孩子可能都有不同的情况，一定要具体情况具体分析。经过解释，妈妈意识到了问题的严重性，决定配合医生治疗。

当孩子出现了一些问题，请不要先入为主地认为孩子怎么了。请先给孩子一个机会，心平气和地坐下来与孩子一起讨论，到底怎么了。家长一定要建立切合实际的预期，共同制订切实可行的计划。

我相信，每一个孩子都有一颗“想好的心”，只是各种原因阻碍了这个过程，父母的作用就是陪在孩子身边，帮助他们找到原因。如果不能自己解决，请寻找专业人员帮助，让孩子真的“好”起来。

文/闫俊娟(北京儿童医院)