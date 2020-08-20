夏季如何避免沙门氏菌感染

近期，美国发生沙门氏菌感染事件。分布在40多个州的1500余人感染了这种细菌并出现发热、腹泻、肠绞痛等症状。沙门氏菌是引起细菌性食物中毒的常见菌种，我国的细菌性食物中毒有70%到80%是由沙门氏菌引起的。那么究竟什么是沙门氏菌？我们在日常生活中又该如何避免和预防被这种细菌感染呢？

事件回顾

从上个月开始出现在美国的沙门氏菌感染事件正在呈现逐渐扩大的趋势。美国疾控中心发布的调查报告锁定了两个感染源——家养活禽和洋葱。截至7月29日，由于家庭养鸡养鸭造成的沙门氏菌暴发事件共计15起，涉及48个州，感染人数累计938人，其中28%是5岁以下的儿童。此外，截至8月7日，因食用受到沙门氏菌污染的洋葱造成的感染病例达640人，涉及43个州，其中85人入院治疗。引起本次沙门氏菌感染的是一家名为汤姆森国际的公司销售的洋葱。美国疾控中心和美国食品药品管理局已经发出警示，该公司也针对被污染的洋葱发布了产品召回通知。

全球每年有超过1亿人感染沙门氏菌，大部分感染者无需入院治疗，发病几天后可以自愈，但全球每年仍有大约15.5万感染者会死亡。

1.夏季进入感染高发期

在我国，沙门氏菌感染事件呈现散发报告的特征，且在夏季呈现高发的态势。2013年6月在四川眉山市一所寄宿制学校内就出现了一起沙门氏菌的聚集感染事件。81名学生在24小时内相继出现发热、恶心呕吐、腹痛腹泻的症状，经当地疾病预防控制中心调查，发病的患者均食用了学校食堂提供的被鼠伤寒沙门氏菌污染的凉拌豇豆。同年6月，浙江省宁波市也报告了112例因食用同一食品公司出产并冷藏的慕斯蛋糕而出现的沙门氏菌感染病例，最终的鉴定是这款蛋糕受到了肠炎沙门氏菌的污染。

2018年7月，广东省深圳市报告了10例由外卖送餐途径引发的沙门氏菌感染的聚集性病例，患者在食用了同一家餐馆制作的鸡腿炒饭后均出现发热、腹泻、恶心呕吐及白细胞升高等临床表现，经当地卫生部门鉴定为肠炎沙门氏菌污染所致。

大多数沙门氏菌感染者的症状都很轻微，但偶尔也会危及生命。沙门氏菌感染的潜伏期一般为4到48小时，长者可达72小时。多数人群在感染沙门氏菌4到6小时后就会逐渐出现发热、腹泻、肠绞痛等表现。发热前可有畏寒寒战，还可伴有全身疲倦、头痛、干咳、食欲减退、恶心呕吐等症状。上述表现会持续4至7天，大部分患者可以自行好转。5岁以下儿童及65岁以上老年人由于免疫力较低，沙门氏菌在体内的血型播散会造成上述症状加重。极少部分患者还可能出现肠出血、败血症、脑膜炎等。

2.野生禽类是主要感染源

沙门氏菌是一类广泛分布于自然界的肠杆菌，主要存在于人和动物的肠道内。沙门氏菌菌型繁多，其中与人体疾病有关的主要有副伤寒甲杆菌、副伤寒乙杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、副伤寒丙杆菌、猪霍乱杆菌、肠炎杆菌等。除以上杆菌能引起人类的疾病外，大多数沙门氏菌菌型仅能引起家畜、鼠类和禽类等动物的疾病。

在自然界中，野生禽类是沙门氏菌的主要带菌者，如麻雀、喜鹊、斑鸠和鸽子等。家养活禽如果接触了带菌的野生禽类，也可能成为传染源。乌龟、蜥蜴、苍蝇和蟑螂等媒介可以机械性携带沙门氏菌造成散发流行。沙门氏菌在人群中主要通过粪口途径进行传播。水源污染和食品污染是该病最重要的传播途径，常可引起暴发流行。

在日常生活中，我们吃的动物性食品，比如猪肉、鸡肉、内脏、鸡蛋、生牛奶等，都有可能携带沙门氏菌。

3.为何洋葱也能成为病菌传播者

沙门氏菌主要存在于人和动物的肠道内，那为何洋葱也能成为病毒的载体并扩散传播呢？

这是因为这类病菌有时也可污染人类的食物而引起食物中毒。沙门氏菌生存条件宽泛。其在水中可生存2到3周但不易繁殖，在自然环境的粪便中可存活1到2个月。沙门氏菌最适繁殖温度为37℃，在20℃以上即能大量繁殖，因此，在自然条件下可以发生广泛的传播。一些植物性食品也可能间接被污染，比如美国2012年就发生了甜瓜感染沙门氏菌造成一百多人中毒的事件。在我国，90%以上的感染源自蛋、肉、禽、奶等畜禽产品。而在很多西方国家，由于饮食习惯等原因，蔬菜瓜果等食物引起的感染亦十分严重。

另外，携带沙门氏菌的人也是重要的传染源。沙门氏菌感染者由于粪便带菌，存在向其他健康人传播沙门氏菌的可能。因此针对沙门氏菌感染者需要进行严格的粪便管理以及按照肠道传染病常规进行消毒。

4.勿让孩子亲密接触禽类和爬行宠物

临床上，沙门氏菌感染者主要需要使用抗菌药物进行治疗。目前治疗的首选药物推荐第三代喹诺酮类药物，儿童、孕妇及喹诺酮类药物过敏患者可以换用第三代头孢菌素。此外沙门氏菌感染者应当流质饮食，维持水、电解质和酸碱平衡等对症支持治疗。

目前沙门氏菌疫苗已经在国外上市使用，接种者主要是学生。有研究表明，在6到19岁接种人群中，接种液体疫苗5年后保护力仍为65%到87%。目前我国允许在饲养家禽、鼠类等动物时使用沙门氏菌疫苗，但尚未批准人用沙门氏菌疫苗。

沙门氏菌感染主要是通过水及食品污染传播。因此，我们平时应不喝未经处理的水，不喝未经巴氏法消毒的牛奶（即生牛奶），不吃生肉或未经加热煮熟的肉，不吃生鸡蛋。情况允许时，新鲜肉应该放在干净的塑料袋内，以免渗出血水污染别的食物。处理生肉后，未洗手前勿接触其他食物。

沙门氏菌还可以在动物和人群以及人群间传播。在料理完家禽及其粪便后应洗手。健康的爬行动物和鸟的身体上会携带沙门氏菌，猫和狗粪中也有。任何时间，在接触动物或其粪便后，一定要用肥皂水洗手。对于爬行动物和禽类，比如蜥蜴、乌龟、小鸡、小鸭等，不要让孩子亲吻、拥抱它们，接触后要让孩子及时洗手。由于孩子的免疫系统尚未发育完善，感染后会症状比成人更严重。（北京友谊医院、北京热带医学研究所副主任医师 王磊）