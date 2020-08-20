法国单日新增确诊病例3776例 马克龙表态：国家运行不能停顿

当地时间19日，法国新冠病毒传播继续呈现加速趋势，单日新增确诊病例再创5月“解封”以来新高。法国总统马克龙表态称，不能让国家运行因疫情陷入停顿。

法国卫生部当晚公布的疫情数据显示，法国19日单日新增确诊病例3776例，再创5月“解封”以来新高。法国官方统计的新冠肺炎确诊病例由此升至225043例。法国新冠肺炎死亡病例现为30468例。

数据还显示，最近7天的新冠病毒检测阳性率仍维持在3%的高水平；正在调查中的聚集性感染病例增至276起。大巴黎地区收治的住院患者人数现为2501人，占全法住院患者总人数的五成多。

马克龙19日通过《巴黎竞赛画报》就法国新冠病毒传播加速表态。他表示，不能让国家运行因疫情陷入停顿，采取严格管制措施导致的损害是巨大的。马克龙指出，病毒“零风险”永远不可能存在于社会中。人们必须应对这种焦虑，而不能陷入对“零风险”的谜思中。

法国曾采取“封城”等一系列严厉管制措施，以遏制病毒蔓延的势头，法国今年上半年经济因疫情而遭受重创。目前法国经济活动仍在逐步恢复中。

马克龙表示，他能理解人们对于近期病毒传播的“合理焦虑”，重申人们所面对的新冠病毒是全新的病毒。他强调要坚持现有的卫生防疫政策，包括跟踪调查、病毒检测以及进行隔离等。他还表示在有需要的情况下将戴口罩尽可能普及。

法国第四大城市图卢兹19日宣布将在该城户外所有区域强制戴口罩，由此成为法国第一个实施相关举措的城市。图卢兹市政府担心，随着暑期休假临近结束，大规模的人员流动将导致感染激增，而在法国很多地方病毒感染已在增加。

图卢兹官方表示，从21日开始，从早晨7点至次日凌晨3点，所有12岁以上的人都必须在户外戴口罩。(记者 李洋)